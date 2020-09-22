Суд у Росії розгляне скаргу на вирок історикові Юрію Дмитрієву

Верховний суд російського регіону Карелія 22 вересня розгляне касаційну скаргу на вирок голові карельського відділення товариства «Меморіал» Юрію Дмитрієву. У липні історика, який досліджував поховання жертв політичних репресій, визнали винним у сексуальному насильстві щодо прийомної дочки і засудили до трьох з половиною років позбавлення волі. Він заперечує звинувачення.

Раніше адвокат історика Віктор Ануфрієв клопотав про перенесення засідання на 28 вересня, оскільки він хворий і перебуває на карантині. Однак Верховний суд Карелії призначив Дмитрієву нового адвоката і відклав розгляд лише на п’ять днів, за які адвокат за призначенням має ознайомитися зі справою, яка нараховує 20 томів.

Сам Юрій Дмитрієв бере участь в засіданні по відеозв’язку з СІЗО. Клопотання про доправлення до суду для очної участі в засіданні було відхилене.

22 липня суд у Петрозаводську засудив Дмитрієва до 3,5 року колонії суворого режиму. Його звинувачували в сексуальному насильстві щодо прийомної дочки, розпусних діях, виготовленні порнографії та незаконному зберіганні зброї. Винним історика визнали лише за першим звинуваченням, за іншими виправдали. Пізніше це рішення оскаржили всі сторони процесу.

Юрій Дмитрієв близько 30 років розслідує факти масових репресій у Карелії в роки радянської влади.

Про невинуватість Дмитрієва і політичний характер переслідування кажуть його колеги з «Меморіалу». Історик є автором книжок «Місце розстрілу – Сандармох» і «Місце пам’яті Сандармох». Другу книжку він написав в ізоляторі.

Кримінальну справу щодо Дмитрієва порушили в 2016 році, його звинувачували у виготовленні порнографії за участю дочки. Захист стверджував, що історик робив знімки дівчинки, щоб відстежувати стан її здоров’я. Суд Дмитрієва виправдав. У 2018 році щодо нього порушили нову справу.