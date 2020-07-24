У ЄС розкритикували вирок історикові Дмитрієву в Росії

У Європейському союзі розкритикували кримінальний вирок, який винесли в Росії історикові Юрієві Дмитрієву, відомому своїми викриттями злочинів радянського режиму сталінських часів.

«Обвинувачення, висунені проти Юрія Дмитрієва. голови карельського відділення московської правозахисної групи «Меморіал», схоже, викликані його правозахисною діяльністю і дослідженнями політичних репресій радянського періоду, завдяки яким були виявлені місця масових поховань. Поводження з ним є елементом погіршення тенденції арештів і дискредитації правозахисників у Росії. Цей вирок загрожує далі обмежити простір для громадянського суспільства і незалежних голосів у цій країні», – мовиться в заяві Європейської служби зовнішніх дій, дипломатичного органу Євросоюзу.

«Європейський союз закликає владу Росії звільнити Дмитрієва негайно й безумовно, з гуманітарних підстав, узявши до уваги його вік і стан здоров’я у світлі коронавірусної пандемії», – мовиться в заяві речниці ЄС.

Юрій Дмитрієв, багаторічний голова відділення «Меморіалу» в Карелії на півночі європейської частини Росії – відомий історик і краєзнавець, який розслідував злочини сталінських часів. Саме він знайшов масове поховання в урочищі Сандармох у Карелії, де наприкінці 30-х років XX століття були поховані тисячі арештантів, розстріляних НКВС. Завдяки Дмитрієву і «Меморіалові» стали відомі імена кількох тисяч розстріляних під час Великого терору. У середині 2000-х комплекс отримав статус історичної пам’ятки і був узятий під державну охорону. Юрій Дмитрієв також домігся того, щоб у роковини початку Великого терору 7 серпня в Карелії запровадили день жалоби.

Вже перебуваючи в СІЗО, Дмитрієв почав писати книжку про цей меморіальний комплекс.

22 липня міський суд Петрозаводська, головного міста Карелії, виніс вирок Юрієві Дмитрієву: три з половиною роки колонії – у справі про насильницькі дії сексуального характеру, здійснені щодо його прибраної дочки.

Сайт суду повідомляє, що Дмитрієва визнали винним за статтею Кримінального кодексу Росії про «насильницькі дії сексуального характеру стосовно особи, яка не досягла 12-річного віку», але виправдали за обвинуваченням у виготовленні дитячої порнографії, розпусних діях і зберіганні зброї. Раніше прокуратура вимагала для нього 15 років колонії суворого режиму. З урахуванням часу, проведеного в СІЗО, Дмитрієв має вийти на волю 12 листопада цього року.

Уперше Юрія Дмитрієва заарештували у грудні 2016 року. Нинішня справа – вже друге обвинувачення за «педофільською» статтею, яке порушили щодо нього. За першою справою суд його виправдав, але Верховний суд Карелії скасував виправдувальний вирок і повернув справу на перегляд. У результаті Дмитрієв отримав два з половиною роки обмеження волі за статтею про незаконне зберігання зброї (у нього вдома під час обшуків знайшли деталі історичної зброї, знайдені на місці розкопок).

Справи проти Дмитрієва порушили через світлини неповнолітньої прибраної дочки в нижній білизні, які історик зберігав у комп’ютері. Тоді його обвинуватили в розпусних діях і фотозйомці особи, яка не досягла 14-річного віку.

Як стверджують Дмитрієв і його захист, коли він брав дівчинку за дочку, в неї була недостатня вага. Фото призначалися для органів опіки для контролю за її фізичним станом і на випадок, якби довелося доводити, що він добре опікується дитиною. Пізніше незалежна експертиза підтвердила, що світлини не є порнографією і відповідають лінії захисту. Дмитрієв також пройшов кілька психіатричних експертиз, які підтвердили, що він психічно здоровий і не є педофілом.

Після виправдувального вироку у червні 2018 року стосовно Дмитрієва порушили нову кримінальну справу. Вона була за статтею про насильницькі дії сексуального характеру, здійснені щодо особи, яка не досягла 14-річного віку. Через те, що нова справа була порушена за тяжкою статтею, Дмитрієва утримували під арештом.

Історик ніколи не визнавав своєї провини у насильстві щодо прибраної дочки. «Меморіал» і захист Дмитрієва вважають його справу сфабрикованою і політично вмотивованою, а його визнають політв’язнем. За однією з версій, влада за допомогою кримінальної справи намагалася скомпрометувати його чи просто помститися за роботу історика для пошуку місць поховання жертв сталінських репресій і увічнення їхньої пам’яті. Правозахисники відзначали, що російська влада неохоче говорить про репресії сталінських часів і намагається перешкоджати роботі істориків для увічнення пам’яті жертв сталінського терору.

Під час розслідування на підтримку Дмитрієва виступали лауреати Нобелівської премії Джонатан Літел і Світлана Алексієвич, а також лауреат Пуліцерівської премії Енн Еплбаум. Також на підтримку історика виступили понад сто російських діячів культури, журналістів і науковців. В одному з їхніх листів ідеться про те, що російська влада забезпечує обвинувальний вирок, щоб виправдати незаконне переслідування Дмитрієва, а а всі кримінальні справи проти нього – це спроба переписати історію Росії й СРСР.