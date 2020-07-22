Історика Юрія Дмитрієва засудили в Росії до трьох з половиною років колонії

Суд у російському регіоні Карелія 22 липня визнав історика і правозахисника, дослідника розправ сталінського режиму в урочищі Сандармох Юрія Дмитрієва винним і визначив йому покарання у вигляді трьох із половиною років колонії.

Дмитрієва судили за звинуваченням у діях сексуального характеру щодо прийомної дочки.

Раніше цього місяця прокуратура попросила суд призначити Дмитрієву покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

Сам Дмитрієв і його прихильники кажуть, що справа сфабрикована. Вона тягнеться з 2016 року, коли історика заарештували за звинуваченням у дитячій порнографії на підставі фотографій його дочки, які силовики знайшли на його комп’ютері. Дмитрієв наполягає, що зображення не були порнографічними, а робилися на прохання соціальних працівників для контролю розвитку дитини.

Однодумці Дмитрієва заявляють, що звинувачення проти нього висунуті через дослідження ним історичних фактів, які ускладнюють реалізацію політики Кремля щодо радянського минулого.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch 21 липня висловила стурбованість щодо переслідування історика. «Обставини, пов’язані з кримінальними звинуваченнями проти Дмитрієва, свідчать про те, що ці звинувачення є неправдивими та є розплатою за його правозахисну діяльність», – ідеться у повідомленні Human Rights Watch.

На захист Дмитрієва виступають видатні науковці та митці як у Росії, так і за її межами. Чергове звернення представників інтелігенції опубліковане в російському виданні «Новая газета». У ньому справу проти Дмитрієва названо «одним із найбрудніших процесів у країні». Лист підписали, зокрема, акторки Інна Чурикова і Лія Ахеджакова, письменники Людмила Улицька і Віктор Шендерович, режисер Андрій Звягінцев, поет Юлій Кім.

Українська письменниця Оксана Забужко взяла участь у флешмобі на захист Дмитрієва і закликала приєднатися до нього всіх небайдужих.

Під керівництвом Юрія Дмитрієва в 1990-х роках у лісах Карелії знайшли масові поховання жертв політичних репресій у Сандармоху і Червоному Бору. Дмитрієв склав списки пам’яті загиблих, які налічували кілька тисяч імен.

Під час кримінального переслідування історика в Сандармоху розпочала розкопки пошукова експедиція Російського військово-історичного товариства (РВІО), заснованого колишнім міністром культури Росії Володимиром Мединським. Учасники цієї експедиції знайшли останки людей і припустили, що в Карелії розстрілювали не репресованих, а червоноармійців під час радянсько-фінської війни 1939–1940 років.