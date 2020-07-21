Оксана Забужко підтримала флешмоб на захист історика Юрія Дмитрієва. 22 липня в Росії йому оголосять вирок

Письменниця Оксана Забужко закликала підтримати флешмоб на захист російського історика, дослідника розправ сталінського режиму в «Сандармоху», голови карельського відділення товариства «Меморіал» Юрія Дмитрієва.

«Юрія Дмитрієва переслідують за дослідження сталінських репресій та збереження історичної пам'яті. Він багато років шукав розстрільні поховання та укладав списки тисяч убитих людей. Саме завдяки йому світ дізнався про те, як загинули Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Валер’ян Підмогильний та інші українські генії. Це судилище відбувається на тлі спроб сфальшувати історію Сандармоху та представити похованих там жертв розстрілів НКВД жертвами Другої світової війни», – написала Забужко, назвавши суд над істориком «найганебнішим політичним процесом останніх років».

«Меморіал» визнав 64-річного історика політв’язнем. 22 липня суд оголосить вирок у справі проти Дмитрієва.

7 липня в суді прокуратура оголосила прохання про призначення голові карельського відділення товариства «Меморіал», історикові Юрію Дмитрієву покарання у вигляді 15 років колонії.

Сам Дмитрієв та його адвокати заявляють про його невинватість, стверджуючи, що зображення дочки не були порнографічними, а робилися на прохання соціальних працівників – для звіту про розвиток дитини, яка мала проблеми зі здоров’ям. За словами історика, справа є спробою зірвати його дослідження позасудових страт у Карелії за часів Сталіна.

Кримінальна справа Юрія Дмитрієва тягнеться з 2016 року. Тоді його звинуватили у виготовленні порнографії за участю прийомної дочки.

Пізніше суд повністю виправдав Дмитрієва, але Верховний суд Карелії скасував рішення.

У 2018 році до суду надійшла друга справа проти Дмитрієва за більш тяжкою статтею, історика заарештували. Як зазначає правозахисний центр «Меморіал», «медичне обстеження і психолого-психіатрична експертиза дівчинки не виявили ніяких ознак насильства щодо неї або психологічної травми».

Юрій Дмитрієв близько 30 років розслідує факти масових репресій у Карелії в роки радянської влади, зокрема в урочищі Сандармох, де він знайшов захоронення жертв розстрілів НКВС, зокрема і представників української інтелектуальної еліти, «розстріляного відродження»

Про невинуватість і можливий політичний характер переслідування кажуть колеги історика з «Меморіалу».

На захист Дмитрієва виступають сотні вчених і діячів мистецтва в Росії та за її межами. Усі вони вимагають звільнити Дмитрієва, а справу проти нього вважають сфабрикованою.

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