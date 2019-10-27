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27 Жовтень 2019, Київ 19:25
Новини | Події

У Києві вшанували пам’ять убитих в урочищі Сандармох

Кияни вшанували жертв урочища Сандармох 1937 року, серед яких були найвидатніші представники «Розстріляного відродження»: митці Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Марко Вороний, Валер’ян Підмогильний та інші, 27 жовтня 2017 року

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У Києві вшанували вшанували пам’ять убитих українців в урочищі Сандармох у російській Карелії.

«5 канал» повідомляє, що громадяни зібралися біля пам’ятного хреста усім репресованим українцям за часів комунізму. Потім вони рушили до монумента режисеру Лесю Курбасу, якого стратили у Сандармосі.

5 серпня 1937 року набула чинності постанова Політбюро ЦК ВКП(б) «Про антирадянські елементи». У період 27 жовтня – 4 листопада 1937 року в урочищі Сандармох розстріляли понад тисячу людей, серед них – кілька сотень українців. У ці дні в урочищі загинули, зокрема, режисер Лесь Курбас, письменники Микола Куліш, Валер’ян Підмогильний та Марко Вороний.

Список розстріляних у Сандармоху українців і вихідців з України

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