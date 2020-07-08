У Росії відбулися одиночні пікети на підтримку історика Дмитрієва, якому загрожує 15 років колонії

У російському місті Петрозаводськ, де відбувається судовий процес над істориком та правозахисником Юрієм Дмитрієвим, 8 липня відбулася серія одиночних пікетів. Демонстранти протестували проти прохання прокуратури засудити Дмитрієва до 15 років колонії за звинуваченням у насильницьких діях сексуального характеру відносно прийомної дочки

Один із 15 протестувальників, Андрій Разумов, заявив Радіо Свобода, що пікети прихильників Дмитрієва відбувалися на захист історика, який також є відомим дослідником ГУЛАГу. Активісти вважають, що справа була порушена через його дослідження історичних фактів, які йдуть усупереч підтримуваній Кремлем концепції радянського минулого.

Одну з пікетувальниць, журналістку Вікторію Івлєву, затримала поліція.

7 липня в суді прокуратура оголосила прохання про призначення голові карельського відділення товариства «Меморіал», історикові Юрію Дмитрієву покарання у вигляді 15 років колонії.

Сам Дмитрієв та його адвокати заявляють про його невинватість, стверджуючи, що зображення дочки не були порнографічними, а робилися на прохання соціальних працівників – для звіту про розвиток дитини, яка мала проблеми зі здоров’ям. За словами історика, справа є спробою зірвати його дослідження позасудових страт у Карелії за часів Сталіна.

Кримінальна справа Юрія Дмитрієва тягнеться з 2016 року. Тоді його звинуватили у виготовленні порнографії за участю прийомної дочки.

Пізніше суд повністю виправдав Дмитрієва, але Верховний суд Карелії скасував рішення.

У 2018 році до суду надійшла друга справа проти Дмитрієва за більш тяжкою статтею, історика заарештували. Як зазначає правозахисний центр «Меморіал», «медичне обстеження і психолого-психіатрична експертиза дівчинки не виявили ніяких ознак насильства щодо неї або психологічної травми».

Юрій Дмитрієв близько 30 років розслідує факти масових репресій у Карелії в роки радянської влади, зокрема в урочищі Сандармох, де він знайшов захоронення жертв розстрілів НКВС, зокрема і представників української інтелектуальної еліти, «розстріляного відродження»

Про невинуватість і можливий політичний характер переслідування кажуть колеги історика з «Меморіалу».

На захист Дмитрієва виступають сотні вчених і діячів мистецтва в Росії та за її межами. Усі вони вимагають звільнити Дмитрієва, а справу проти нього вважають сфабрикованою.

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