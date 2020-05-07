Суд у Росії залишив під вартою дослідника Сандармоху Юрія Дмитрієва

Верховний суд російського регіону Карелія залишив без змін рішення міського суду Петрозаводська, який продовжив до 25 червня арешт історика, голови карельського «Меморіалу» Юрія Дмитрієва. Про це повідомив адвокат історика Віктор Ануфрієв.

Раніше понад 150 російських громадських діячів, науковців, музикантів, письменників, акторів і журналістів підписали відкритий лист до голови Верховного суду Карелії Анатолію Накваса з проханням звільнити Дмитрієва з СІЗО.

Автори листа посилалися на те, в СІЗО № 1 Петрозаводська, де утримується Дмитрієв, наприкінці квітня були виявлені випадки зараження коронавірусом, а історик може бути особливо вразливий для інфекції, оскільки йому 64 роки і нещодавно він мав тяжку застуду.

На початку квітня Євросоюз закликав російську владу переглянути кримінальну справу проти Дмитрієва та відпустити його з СІЗО через стан здоров’я та вік.

Юрій Дмитрієв був затриманий у грудні 2016 року за підозрою у виготовленні дитячої порнографії. Приводом для цього стали знімки його оголеної прийомної дочки, які були виявлені в домашньому комп’ютері. Сторона захисту пояснювала, що Дмитрієв робив ці знімки для контролю фізичного розвитку дитини, яка на час усиновлення мала хронічну хворобу.

Навесні 2018 року міський суд Петрозаводська повністю виправдав Дмитрієва. У червні того ж року Верховний суд Карелії скасував це рішення і направив справу Дмитрієва на повторний розгляд, а через два тижні керівник Карельського відділення «Меморіалу» був знову затриманий і взятий під варту за підозрою в насильницьких діях сексуального характеру відносно прийомної дочки.

Дмитрієва підтримали понад 200 діячів культури, науки, правозахисників, журналістів і політиків. Вони вважають, що проти Дмитрієва організована «брудна» кампанія, за допомогою якої у суспільства намагаються створити ненависть до дослідника сталінських репресій.