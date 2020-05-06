Митці в Росії просять звільнити дослідника Сандармоху Юрія Дмитрієва

Російські науковці, викладачі та діячі культури підписали відкритий лист до Верховного суду Карелії з проханням відпустити історика і голову регіонального відділення правозахисного центру «Меморіал» Юрія Дмитрієва з СІЗО, де зафіксували перші випадки зараження коронавірусною інфекцією. Текст документа публікує «Новая газета».

Автори листа звертають увагу на небезпеку поширення COVID-19 і відзначають, що звинувачення, висунуті проти Дмитрієва, несправедливі. Вони мають бути зняті під час судового розгляду, а сам історик повинен чекати на рішення суду в безпеці, йдеться в документі.

Звернення підписали письменники Дмитро Биков і Віктор Шендерович, музиканти Борис Гребенщиков, Юрій Шевчук і Юлій Кім, кінорежисери Олександр Сокуров, Андрій Звягінцев, політолог Катерина Шульман, а також лідер партії «Яблуко» Григорій Явлінський.

На початку квітня Євросоюз закликав російську владу переглянути кримінальну справу проти Дмитрієва та відпустити його з СІЗО через стан здоров’я та вік.

Юрій Дмитрієв був затриманий у грудні 2016 року за підозрою у виготовленні дитячої порнографії. Приводом для цього стали знімки його оголеної прийомної дочки, які були виявлені в домашньому комп’ютері. Сторона захисту пояснювала, що Дмитрієв робив ці знімки для контролю фізичного розвитку дитини, яка на час усиновлення мала хронічну хворобу.

Навесні 2018 року міський суд Петрозаводська повністю виправдав Дмитрієва. У червні того ж року Верховний суд Карелії скасував це рішення і направив справу Дмитрієва на повторний розгляд, а через два тижні керівник Карельського відділення «Меморіалу» був знову затриманий і взятий під варту за підозрою в насильницьких діях сексуального характеру відносно прийомної дочки.

Дмитрієва підтримали понад 200 діячів культури, науки, правозахисників, журналістів і політиків. Вони вважають, що проти Дмитрієва організована «брудна» кампанія, за допомогою якої у суспільства намагаються створити ненависть до дослідника сталінських репресій.