У Росії прокуратура просить 15 років колонії для історика Юрія Дмитрієва

У Росії прокуратура просить суд призначити покарання у вигляді 15 років колонії для голови карельського відділення товариства «Меморіал», історика Юрія Дмитрієва, повідомляє видання «Медиазона».

Дмитрієва судять за звинуваченням у насильницьких діях сексуального характеру відносно прийомної дочки. Історик провину не визнає.

Кримінальна справа Юрія Дмитрієва тягнеться з 2016 року. Тоді його звинуватили у виготовленні порнографії за участю прийомної дочки. Пізніше суд повністю виправдав Дмитрієва, але Верховний суд Карелії скасував рішення.

У 2018 році до суду надійшла друга справа проти Дмитрієва за більш тяжкою статтею, історика заарештували. Як зазначає правозахисний центр «Меморіал», «медичне обстеження і психолого-психіатрична експертиза дівчинки не виявили ніяких ознак насильства щодо неї або психологічної травми».

Юрій Дмитрієв близько 30 років розслідує факти масових репресій у Карелії в роки радянської влади, зокрема в урочищі Сандармох, де загинули численні представники української інтелектуальної еліти, «розстріляного відродження»

Про невинуватість і можливий політичний характер переслідування кажуть колеги історика з «Меморіалу». На захист Дмитрієва виступають сотні вчених і діячів мистецтва в Росії та за її межами. Усі вони вимагають звільнити Дмитрієва, а справу проти нього вважають сфабрикованою.