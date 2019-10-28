Росія: журналісти та діячі культури підписали звернення на захист історика Дмитрієва

Понад 200 людей, серед яких журналісти, письменники, перекладачі, діячі кінематографу, підписали відкрите звернення на підтримку заарештованого історика, дослідника сталінських репресій Юрія Дмитрієва. Текст звернення та перелік підписантів оприлюднила російська «Новая газета».

Автори листа нагадали, що у 2018 році Дмитрієв, якого звинувачували в педофілії та виготовленні дитячої порнографії, був виправданий, однак незабаром його заарештували повторно. Тепер історика звинувачують вже у «насильницьких діях сексуального характеру», що може призвести до 20 років позбавлення волі.

«Застосовані неприпустимі та нелюдські методи: тиск на прийомну доньку Юрія Дмитрієва, маніуляція свідомістю дитини заради отримання свідчень проти близької людини. Ініціатори цієї справи намагаються за будь-яку ціну не допустити виправдання, очорнити та посадити Дмитрієва, аби не нести відповідальність за незаконну організацію кримінальних справ, незаконне – вже близько трьох років – утримання невинної людини під вартою та в психіатричних закладах», – йдеться в листі.

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Підписанти закликали громадськість та ЗМІ уважно слідкувати за справою Юрія Дмитрієва, аби «не дозволити силовикам Карелії розправитися з гідним громадянином Росії, який присвятив 30 років свого життя відновленню та збереженню пам’яті про наших співгромадян та громадян інших держав, безвинно загиблих під час «Великого терору».

Серед тих, хто підписався під зверненням: акторка Лія Ахеджакова, письменниця Світлана Алексієвич, музикант Борис Гребенщіков, журналістка Вікторія Івлєва, музикант Андрій Макаревич, журналіст Дмитро Муратов, журналістка та історикиня Енн Епплбаум. Всього під листом підписалося 204 людини.

На початку квітня 2018 року міський суд Петрозаводська повністю виправдав Дмитрієва за звинуваченнями у виготовленні дитячої порнографії за участю його прийомної дочки і надав йому право на реабілітацію.

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14 червня 2018 року Верховний суд Карелії скасував це рішення міського суду і направив справу Дмитрієва на повторний розгляд, а через два тижні дослідник сталінських репресій був знову затриманий співробітниками правоохоронних органів і взятий під варту вже за підозрою в сексуальному насильстві. Адвокат Віктор Ануфрієв вважає ці підозри необґрунтованими і вважає, що нова справа проти історика розвалиться так само, як і попередня.

За даними міжнародного товариства «Меморіал», в роки Великого терору в Сандармоху була розстріляна 6241 людина, імена всіх встановлені істориками. Історик, голова карельського «Меморіалу» Юрій Дмитрієв – один із керівників експедиції, під час якої були знайдені останки розстріляних у Сандармосі.

Історик відкидає звинувачення. Правозахисний центр «Меморіал» вважає кримінальне переслідування Дмитрієва політично мотивованим.