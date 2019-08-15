Влада Росії вважає «суперечливим історичним питанням» поховання жертв репресій у Сандармосі

Міністерство культури російського регіону Карелія попросило «Российское военно-историческое общество» провести дослідження урочища в Сандармоху для «встановлення істини з суперечливих історичних питань», до яких відомство зарахувало факт поховання в Сандармоху жертв політичних репресій. Про лист, датований 15 липня, повідомив телеканал «Дождь».

Лист підписаний виконувачем обов’язків міністра культури Карелії Сергієм Соловйовим. У ньому наголошується, що в 1992 році "Меморіал" знайшов в Сандармоху 236 «так званих розстрільних ям», в яких були виявлені нібито останки 121 людини («Меморіал» говорить про понад 6 тисяч розстріляних). Після цього, як пише міністерство, «Меморіал» «висунув ідею» поховання в урочищі жертв репресій 1937–1938 років, «яка за підтримки вітчизняних і закордонних зацікавлених сил стала парадигмою суспільної свідомості як у Росії, так і за кордоном».

У міністерстві вважають факт поховання в Сандармоху саме жертв репресій недоведеним і відзначають, що «ідея про поховання жертв репресій активно використовується низкою країн в деструктивних інформаційно-пропагандистських акціях в сфері історичної свідомості». Як приклад наводяться зустрічі, присвячені жертвам репресій у Сандармосі за участю «активістів громадських організацій та іноземних держав». При цьому, зазначає Соловйов, «ряд авторитетних карельських істориків» дотримується версії про те, що в Сандармоху були поховані не репресовані, а радянські військовополонені, загиблі в фінському полоні під час війни.

«Российское военно-историческое общество» розпочало розкопки в Сандармоху 12 серпня. ЦЯ організація, очолювана міністром культури Росії Володимиром Мединським, торік уже займалася розкопками, стверджуючи, що мета цих дій – знайти останки радянських військовополонених, нібито розстріляних під час Другої світової війни фінською адміністрацією Карелії. При цьому, як відзначають у «Меморіалі», автори цієї гіпотези не можуть навести жодного документального свідчення на її користь і не можуть назвати імен людей, яких вони шукають в розстрільних ямах у Сандармоху.

За даними міжнародного товариства «Меморіал», в роки Великого терору в Сандармоху була розстріляна 6241 людина, імена всіх встановлені істориками.

Один із керівників експедиції, під час якої були знайдені останки розстріляних у Сандармосі, –історик, голова карельського «Меморіалу» Юрій Дмитрієв. Зараз він перебуває під вартою за звинуваченням у педофілії. Історик відкидає звинувачення. Правозахисний центр «Меморіал» вважає кримінальне переслідування Дмитрієва політично мотивованим.