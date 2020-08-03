Росія: адвокат історика Дмитрієва подав апеляцію на вирок суду

Захист історика, голови товариства «Меморіал» Юрія Дмитрієва у російському регіоні Карелія подав апеляційну скаргу на рішення Петрозаводського міського суду, який визнав Дмитрієва винним у насильницьких діях проти неповнолітньої прийомної дочки і засудив до трьох з половиною років колонії суворого режиму. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на адвоката історика Віктора Ануфрієва.

У юриста є претензії до обвинувальної частини рішення. Ануфрієв має намір просити, щоб рішення суду відповідало тим доказам, які є в матеріалах справи, що означатиме зняття всіх звинувачень із Дмитрієва. За словами адвоката, імовірно, перше засідання з розгляду апеляційної скарги пройде у вересні.

Прокуратура також оскаржила вирок Дмитрієву. Раніше сторона обвинувачення заявляла, що вважає покарання занадто м’яким.

Суд у столиці Карелії Петрозаводську 22 липня виправдав Дмитрієва за більшістю пунктів звинувачення, проте визнав провину в сексуальному насильстві – при цьому призначивши покарання набагато нижче нижньої межі, передбаченої Кримінальним кодексом. Суд відбувався в закритому режимі, і подробиці обґрунтування вироку невідомі. Якщо рішення суду залишиться чинним, Дмитрієв із урахуванням часу, проведеного в СІЗО, може вийти на свободу в листопаді цього року.

Сам Дмитрієв звинувачення категорично заперечує. Правозахисники впевнені в фальсифікації справи. Слідство ґрунтувалося на свідченнях дочки, яких у першій справі не було і які експерти визнали вкрай суперечливими. Відкритий лист президенту Росії Володимиру Путіну з проханням втрутитися в справу підписали понад 100 вчених, правозахисників і політиків із Росії, США і європейських країн.

Під керівництвом Юрія Дмитрієва в лісах Карелії знайшли масові поховання жертв радянських політичних репресій в Сандармоху і Червоному Бору. Історику вдалося скласти списки пам’яті загиблих, які нараховували кілька тисяч імен. Пізніше близьке до держави Російське військово-історичне товариство стало наполягати, що у виявлених похованнях є останки радянських червоноармійців, розстріляних фінами. Соратники Юрія Дмитрієва впевнені, що його переслідують за багаторічну роботу з відновлення пам’яті про жертв політичних репресій.