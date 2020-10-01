Росія: історик Дмитрієв оскаржить у касаційному суді Петербурга рішення Верховного суду Карелії

Керівник регіонального відділення товариства «Меморіал» у Карелії, історик Юрій Дмитрієв оскаржить у касаційному суді в Санкт-Петербурзі рішення Верховного суду Карелії. Про це повідомляє радіостанція «Ехо Москви» з посиланням на адвокат Дмитрієва Віктора Ануфрієва.

29 вересня суд збільшив Дмитрієву термін позбавлення волі з 3,5 до 13 років суворого режиму, а також відправив на перегляд виправдувальний вирок за кількома звинуваченнями. За словами адвоката, Дмитрієв зараз перебуває в Петрозаводському СІЗО.

У липні Дмитрієва визнали винним у насильницьких діях сексуального характеру щодо прийомної дочки. Якби вирок залишився без змін, вже в листопаді історик міг би вийти на свободу.

Дмитрієва також звинувачували за статтями про розпусні дії, виготовлення порнографії і незаконне зберігання зброї. За цими пунктами звинувачення суд у Петрозаводську його виправдав.

Кримінальні справи про виготовлення порнографії та розпусні дії порушили в 2016 році через виявлені в комп’ютері історика кілька фотографій оголеної неповнолітньої прийомної дочки. Дмитрієв заперечує провину, стверджуючи, що робив фотографії з метою документування стану здоров’я дочки. У 2018 році його виправдали в цій справі, однак згодом скасували виправдувальний вирок і порушили ще одну справу – про насильницькі дії.

Історик наполягає на своїй невинуватості. На його захист була організована громадська кампанія. Перед оголошенням нового вироку митці, науковці, правозахисники, політики і журналісти звернулися до голови Верховного суду Карелії Анатолія Накваса з проханням перенести розгляд справи Дмитрієва в інший регіон Росії, проте суд відмовився це зробити.