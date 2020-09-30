Кремль обіцяє «уважно ознайомитися» зі справою історика Юрія Дмитрієва

Речник президента Росії Дмитро Пєсков відмовився прокоментувати рішення Верховного суду Карелії, який збільшив термін ув’язнення в колонії для історика, керівника регіонального відділення товариства «Меморіал» Юрія Дмитрієва. За словами Пєскова, ця тема перебуває «не під контролем» Кремля, повідомляє видання «Медуза».

Пєсков пообіцяв, що в Кремлі «більш уважно ознайомляться» зі справою Дмитрієва. Речник висловив сумнів у тому, що Володимир Путін знає про справу карельського історика.

Верховний суд Карелії 29 вересня збільшив термін ув’язнення для Дмитрієва з трьох з половиною до 13 років колонії. Захист історика має намір оскаржити це рішення суду. У липні Дмитрієва визнали винним у насильницьких діях сексуального характеру щодо прийомної дочки. Якби вирок залишився без змін, вже в листопаді історик міг би вийти на свободу.

Дмитрієва також звинувачували за статтями про розпусні дії, виготовленні порнографії і незаконне зберігання зброї. За цими пунктами звинувачення суд у Петрозаводську його виправдав. Зараз Верховний суд Карелії відправив справу у виправдувальній частині вироку на новий розгляд. Вирок, ухвалений Дмитрієву в липні, оскаржили всі сторони процесу – захист, обвинувачення і потерпілі.

Кримінальні справи про виготовлення порнографії та розпусні дії порушили в 2016 році через виявлені в комп’ютері історика кілька фотографій оголеної неповнолітньої прийомної дочки. Дмитрієв заперечує провину, стверджуючи, що робив фотографії з метою документування стану здоров’я дочки. У 2018 році його виправдали в цій справі, однак згодом скасували виправдувальний вирок і порушили ще одну справу – про насильницькі дії.

Історик наполягає на своїй невинуватості. На його захист була організована громадська кампанія. Перед оголошенням нового вироку митці, науковці, правозахисники, політики і журналісти звернулися до голови Верховного суду Карелії Анатолія Накваса з проханням перенести розгляд справи Дмитрієва в інший регіон Росії, проте суд відмовився це зробити.