«Перший залежний»: як прокремлівські медіа намагаються обійти санкції України

(Рубрика «Точка зору»)

«Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org

Після запровадження санкцій проти телеканалів, пов’язаних із проросійським політиком Віктором Медведчуком, на заміну їм заснували новий. Попри те, що він позиціонує себе як «незалежний», телеканал продовжує транслювати проросійські наративи.

23 лютого міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив , що журналісти підсанкційних телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK заснували товариство з обмеженою відповідальністю «Медіахолдинг Новини», зареєстроване за адресою телеканалу «112 Україна». Назва ТОВ збігається з назвою медіаходингу, який перебуває під контролем Віктора Медведчука, одного з лідерів проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ).

26 лютого ТОВ « Медіахолдинг Новини» запустило мовлення на телеканалі «Перший Незалежний». Однак, уже протягом першої години ефіру він був відключений від супутника. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю становить лише 100 гривень, тому виникають запитання щодо його спроможності фінансувати неприбуткове підприємство.

Ми проаналізували контент, який «Перший Незалежний» поширював протягом періоду з 26 лютого по 9 березня. У той час як його журналісти заявляють про незалежність телеканалу, наш аналіз виявив тих самих ведучих, гостей, менеджерів, а також ті ж самі наративи, що й на заблокованих телеканалах. Усе це вказує на зв’язок «Першого Незалежного» з медіахолдингом «Новини» (112 Ukraine, NewsOne і ZIK) і його фактичним бенефіціаром Віктором Медведчуком.

Різні назви, однакові наративи

«Перший Незалежний» поширює наративи про коронавірус та вакцини. Один із них – нібито проблеми з вакцинацією в Україні викликані тим, що держава відмовилася від російської «Спутник V». Зокрема, телеканал ставить під сумнів виготовлену в Індії вакцину Covishield, яку зараз використовують в Україні та яка є ідентичною до препарату Oxford/AstraZeneca.

Наприклад, політичний коментатор Дмитро Співак в ефірі «Першого Незалежного» стверджував , що він не вірить у те, що вакцинація керівництва держави (яка відбувалася перед телекамерами) була справжньою. Співак заявляв, що він володіє деякою інформацією, а «правда вийде на поверхню». Крім того, політичний коментатор скористався можливістю просунути вакцину «​Спутник V», аргументуючи це тим, що Словаччина закупила російський препарат для вакцинації свого населення. Раніше Дмитро Співак був частим гостем на телеканалах «​112 Україна», NewsOne і ZIK, а також працював ведучим на «​112 Україна» і NewsOne.

У разючій подібності до заблокованих телеканалів Медведчука, «Перший Незалежний» часто надає слово колишньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову, який втік до Росії у 2014 році після Революції гідності. Ми раніше описували один із ключових наративів, які поширюють прокремлівські медіа, стверджуючи, що «Україна перебуває під зовнішнім управління Заходу». Микола Азаров продовжує з’являтися на «Першому Незалежному» для поширення цього наративу. Зокрема, 9 березня він стверджував , що українська влада «слухняно виконує інструкції Заходу, що називаються «проєвропейським» курсом».

«Перший Незалежний» постійно заявляє про свою опозиційність до влади та звинувачує керівництво держави в порушенні свободи слова. Деякі гості і коментатори апелюють до «зобов’язань України перед Європейським союзом». Так, народний депутат від ОПЗЖ Віктор Чорний стверджував , що ЄС може призупинити безвізовий режим із Україною через блокування телеканалів «​112 Україна», NewsOne, ZIK і «Перший Незалежний». Зокрема, він заявив, що «Європа може відреагувати на ці диктаторські дії, забравши те, за що люди вийшли на Майдан в 2014 році».

Анатолій Шарій, популярний політичний блогер та лідер «Партії Шарія», також часто з’являється в ефірі «Першого Незалежного». Кілька тижнів тому Служба безпеки України оголосила його в державний розшук через підозру в державній зраді на користь Російської Федерації. Шарія постійно запрошують в ефір «Першого Незалежного», зокрема, через те, що він транслює прокремлівські політичні наративи.

Під час одного зі своїх виступів на телеканалі Шарій звинуватив українську владу в диктаторстві та залякував глядачів тим, що їхні діти нібито страждатимуть через несвободу. «Люди, які там [в Україні] живуть, повинні зрозуміти, що там будуть жити їхні діти. Вони будуть зростати в атмосфері страху, будуть невільними людьми», – заявляв Шарій. Цей наратив збігається із прокремлівськими месседжами про «утиски прав російськомовного населення».

Інше популярне питання, яке постійно обговорюють в ефірі «Першого Незалежного», стосується співпраці України з МВФ. Новий телеканал, поряд із «​112 Україна», NewsOne, ZIK, прагне підірвати довіру до цієї організації, перекладаючи на неї відповідальність за соціальні проблеми, зокрема, за підвищення тарифів. Політичний коментатор Володимир Кацман, пов’язаний із ОПЗЖ, стверджував : «Як на мене, це дивно, що ця організація висуває політичні та управлінські вимоги, чи навіть вимоги щодо призначень, вказуючи, кого призначати на посади. Це дуже дивна особливість наших відносин із МВФ».

На завершення, 1 березня Оксана Марченко, українська телеведуча і дружина Віктора Медведчука, провела пресконференцію в студії «Першого Незалежного», під час якої оголосила про початок політичної кар’єри, а також заявила, що її сім’ю репресують. Будучи прихожанкою УПЦ (Московського патріархату», яка підпорядковується Російській православній церкві (РПЦ), і, слідуючи її наративам, Марченко закликала президента України Володимира Зеленського «покаятися у своїх гріхах».

«Ефект Марченко» на ютубі

Оскільки сигнал «Першого Незалежного» на супутнику був заблокований, YouTube став основним засобом зв'язку з його аудиторією. Ютуб-канал «Першого Незалежного» був створений 20 лютого 2015 року. Він раніше належав однойменному регіональному телеканалу «Перший Незалежний», який минулого місяця придбала команда Медведчука. 26 лютого цей ютуб-канал було перезапущено: усі попередні відео видалили і змінили візуальний стиль на той, що відповідає каналу Медведчука.

Ми дослідили ютуб-канал «Першого Незалежного» за допомогою сервісу Social Blade, який відстежує активність акаунтів у соціальних мережах. Станом на 25 лютого на каналі було 35 тисяч підписників. Відтоді ця цифра зросла більш ніж удвічі, а відео на каналі переглянули більш ніж 7 мільйонів разів.

Станом на 11 березня канал мав 730 завантажених відео. Таким чином, відео «Першого Незалежного» в середньому мали б мати близько десяти тисяч переглядів. Однак, лише деякі відео на каналі перетнули позначку у тисячу переглядів. Водночас, кілька відео мають понад 100 тисяч переглядів. Цей контраст особливо помітний 1 березня. Саме тоді на каналі з’явились сім відео з пресконференції Оксани Марченко. Всі відео, які не пов’язані з пресконференцією, мають 50-500 переглядів, тоді як відео про Марченко сумарно набрали 1,5 мільйона переглядів – це майже 20% від загальної кількості переглядів на каналі.

Навряд чи така величезна увага до пресконференції Оксани Марченко є органічною. То звідки ж взялась така величезна аудиторія саме цих відео?

Неавтентична активність у фейсбуці

«Перший Незалежний» також має сторінку в мережі Facebook , де канал поширює свої наративи. Цю сторінку створили 12 лютого 2021 року, але пости на ній почали з’являтись 26 лютого, в день виходу каналу в ефір. Вдтоді сторінка набрала близько 22 тисяч підписників.

Для вивчення активності цієї сторінки ми спиралися на дані CrowdTangle – фейсбучного інструменту, який відстежує взаємодію користувачів соцмережі із відкритим контентом зі сторінок, груп, та верифікованих профілів.

За період із 26 лютого по 9 березня пости на сторінці зібрали більш ніж 100 тисяч взаємодій (реакцій, коментарів та поширень). Переважно це були пости, що містили в собі зовнішні посилання (переважно на вебсайт каналу, pnk.tv ) та посилання на ютуб-канал «Першого Незалежного».

1 березня спостерігаємо сплеск у взаємодії з публікаціями, що містять посилання на ютуб-відео. Варто зазначити, що цей сплеск відбувся на фейсбучних сторінках усіх телеканалів, пов’язаних із Медведчуком, включно із «12 Україна», NewsOne та ZIK.

1 березня, як ми вже зазначали, відрізнявся від інших днів тим, що в ефірі «Першого Незалежного» пройшла пресконференція Оксани Марченко. Пост на фейсбучній сторінці каналу, що містить посилання на частину цієї пресконференції, отримав найбільше реакцій серед усіх постів за період дослідження. Зокрема, у цьому відео Марченко розповідає про «антиконституційні репресії» української влади проти її сім'ї. Коефіцієнт взаємодії для цієї публікації становить 140,61% (співвідношення між кількістю реакцій на пост та кількістю підписників сторінки на момент публікації).

Такий високий показник міг би бути досягнутий через платне просування посту. Однак, цей пост не просували через рекламні інструменти мережі «Фейсбук» – його немає в Ad Library , хоча станом на 11 березня там було 27 інших платних постів сумарною вартістю у тисячі доларів. Наприклад, другий найбільш популярний пост на сторінці «Першого Незалежного» (також про Оксану Марченко) рекламували – на це було витрачено 400-499 доларів. Така реклама забезпечила 500-600 тисяч показів цього посту користувачам фейсбуку.

Якщо подивитись на коментарі під дописом про «репресії», найбільш «релевантні» коментарі (частіш за все ті, що мають найбільше вподобань) залишили акаунти, схожі на ботів чи тролів. Наприклад, акаунт Галина Гаврикова мав лише 20 друзів, порожню стрічку та кота на фото профілю, але на його коментар відреагували 98 разів. Багато інших коментаторів не мають фотографій профілю, були створені менш ніж пів року тому, або ж майже не мають активності у своїх стрічках. До прикладу, акаунти Таня Голубничная та Любовь Остапенко створені в жовтні-листопаді 2020 року, а на їхні коментарі переважно реагували одні й ті ж акаунти.

Всі дороги навколо «Першого Незалежного» знову ведуть до Медведчука та його інтересів. Журналісти «​112 Україна», NewsOne та ZIK цілодобово працюють на новому каналі над поширенням наративів, вигідних Медведчуку та його партії. Сторінки каналу у фейсбуці та ютубі активно використовували для просування пресконференції дружини Медведчука. Однак, чи довго ще цей канал буде йому потрібний? Тепер, коли «Перший Незалежний» також заблокували, соратники Медведчука говорять про створення ще одного телеканалу. Однак, дуже ймовірно, що будь-які інші канали, створені командою Медведчука, так само лише обслуговуватимуть його інтереси.

Матеріал ГО «Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода