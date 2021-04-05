Євген Шевченко: Я першим повідомив про зрив операції щодо «вагнерівців»

Сьогодні (понеділок, 5 квітня) Апеляційний суд Києва планує розглянути апеляцію прокуратури, яка просить повернути у СІЗО підозрюваного у «справі «ПВК Семенченка» Євгена Шевченка. Судове засідання має відбутися о 10:30. На сьогодні ж Шевченко анонсував пресконференцію. Але внаслідок жорсткого локдауну в Києві з 5 квітня приміщення для зустрічі підібрати складно. Тому підозрюваний запросив пресу до Апеляційного суду. Якщо фігуранта «справи «ПВК Семенченка» запроторять за ґрати, його позицію донесуть адвокати. А якщо апеляцію відхилять і він залишиться під заставою, то спілкуватиметься з репортерами сам. Однак Радіо Свобода вдалося взяти ексклюзивне інтерв’ю Євгена Шевченка напередодні – до розгляду апеляції. Далі подаємо його точку зору і точку зору Служби безпеки України.

У ЧОМУ ПІДОЗРЮЮТЬ?

За даними СБУ, Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як «позаштатний агент НАБУ» і колишній народний депутат Семен Семенченко є організаторами незаконного воєнізованого збройного формування, «приватної військової компанії». Мовляв, вона готувалася до вчинення тяжких злочинів, в тому числі проти основ нацбезпеки.

Як стверджує СБУ, до складу «ПВК» входило понад півтори сотні осіб. Діяла вона під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Готували членів «ПВК» на спеціально облаштованій тренувальній базі на Київщині. Бойові вишколи, поводження зі зброєю, навички військових бойових дій – усе це входило до курсу підготовки. Навчання відбувалося і за кордоном.

Також за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із незаконного ввезення в Україну військових запчастин і товарів подвійного призначення із Росії. Мовляв, їх продавали держпідприємствам «оборонки» за завищеними цінами.

ЯКУ ЗБРОЮ ЗНАЙШЛИ?

Слідство інформувало, що СБУ провела близько 80 обшуків «за адресами офісного приміщення, місць проживання, тимчасового перебування та тренування фігурантів справи у столиці, Київській і Донецькій областях».

Вилучено:

майже 5,5 тисяч набоїв різного калібру

сім реактивних протитанкових гранат РПГ-26

чотири підствольних гранатомети

ручний кулемет Калашнікова

дві автоматичні гвинтівки

три пістолети та три автомати Калашнікова АКС та АКС-74

сім помпових рушниць

38 гранатометних пострілів ВОГ-25, 21 гранату (зокрема, Ф-1 та РГД-5)

16 запалів УЗРГМ та 6 тротилових шашок, пластид

пристрій для забезпечення конфіденційних переговорів

НА СКІЛЬКИ МОЖУТЬ ПОСАДИТИ?

Семенченку та Шевченку повідомили про підозру за статтею 260 Кримінального кодексу України («Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань»). Їм загрожує до десяти років ув’язнення. 26 березня суд дав санкцію на арешт підозрюваного в «справі ПВК» Євгена Шевченка.

Гроші допомогли зібрати небайдужі

Через кілька днів він вийшов зі слідчого ізолятора, внісши заставу у розмірі 5 мільйонів гривень. Гроші допомогли зібрати небайдужі, стверджував Шевченко. Він має носити електронний браслет.

ПОМСТА ЗА «ВАГНЕРГЕЙТ»?

Євген Шевченко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода категорично відкинув усі звинувачення. Він вважає їх помстою Офісу президента України Володимира Зеленського за розкриття торік зриву операції із затримання російських бойовиків ПВК «Вагнера».

Тоді у соцмережах і деяких ЗМІ з’явилася інформація, що затриманих у липні в Білорусі «вагнерівців» насправді планували затримати українські спецслужби. Мовляв, вони понад рік вели операцію із розшуку можливих причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського «Боїнга».

Російським бойовикам, які, як стверджують розслідувачі, свого часу воювали на Сході України, через спецагента запропонували «роботу» за профілем в одній з «гарячих точок» світу.

Кожен найманець пройшов відеоінтерв’ю і поділився воєнним досвідом. Не підозрюючи, що з ними спілкується агент українських спецслужб, бойовики хвалилися своїми злодіяннями на Донбасі. Це було зафіксовано як свідчення для кримінальної справи, розслідуваної в Україні.

«Вагнерівців» виманили із Росії до Мінська. Зі столиці Білорусі вони мали полетіти з пересадкою у Стамбулі до місця свого нового «бойового відрядження». На той же рейс мав квиток ще один агент СБУ, який мав спричинити екстрену посадку в Києві. А там на бойовиків чекав український спецназ. Однак після того, як силовики доповіли про цю спецоперацію Офісу президента Зеленського, вона була зірвана.

Такою є версія Євгена Шевченка, який першим – 17 серпня 2020 оку – розповів прилюдно про «вагнергейт». З наступного дня про провал внаслідок «предательства на самом верху» стали писати Юрій Бутусов та інші журналісти. Але Шевченко був першим.

Натомість начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, якого призначили на посаду 5 серпня минулого року, запевняв тоді, що «вагнерівців» до Мінська перекидали російські спецслужби і це не було українською спецоперацією.

ШЕВЧЕНКО ВІДПОВІДАЄ РАДІО СВОБОДА

– Ваші аргументи – чому ви це вважаєте помстою влади?

– Зрозуміти суть цієї справи і полювання на мене можна з двох речей.

Перше. 17 серпня минулого року я повідомив публічно про зрив операції стосовно «вагнерівців». Кримінальне провадження щодо мене відкрили через два дні – 19 серпня. Вони пів року шукали і нічого не знайшли. І не могли знайти, бо я жодних злочинів не вчиняв.

Аж от 10 березня цього року приїжджає до Києва Христо Грозєв, Bellingcat (незалежна група розслідувачів – ред.) І я даю їм інтерв’ю (у грудні 2020 року Bellingcat анонсувала своє розслідування про «вагнергейт» – ред.) І вже наступного дня – 11 березня – СБУ подає до суду і отримує санкцію на обшук мого дому і починають писатися ці підозри.

Можна звісно вірити у збіг цих дат, але таких збігів не буває. Влада, яка пів року шукала можливості мене посадити, дізналася про це інтерв’ю і дала команду запроторити мене негайно у СІЗО за будь-якими підставами. І тому вони поспіхом за декілька днів намалювали ці підозри. І намагалися якимось чином прикріпити мене до охоронної компанії Семена Семенченка, яку назвали «незаконним збройним формуванням». Вони прекрасно знають, що я жодного стосунку до цього охоронного бізнесу Семена не маю і не мав.

– Але ж ви добре знайомі з Семеном Семенченком, зокрема разом із ним воювали у добровольчому батальйоні «Донбас».

– Звісно, я знайомий з Семеном Семенченком, знайомий з багатьма хлопцями, які там у нього зараз працюють. Але в мене є багато знайомих, які займаються різними бізнесами. Напевно, СБУ розглядала різні варіанти – до кого мене прив’язати? Зрештою прив’язала до Семена. (Шевченко визнає, що восени 2018 року планував стати інвестором створення охоронної компанії для роботи в Сирії та Афганістані. Проте через кілька місяців ці плани стали неактуальними і він від них відмовився. Також Шевченко підкреслює, що не має стосунку до виявленої СБУ зброї у «справі ПВК»).

Ворогів у мене є дуже багато

– Недоброзичливці у вас є саме в Офісі президента Зеленського? А ваш стосунок до НАБУ?

–Ворогів у мене є дуже багато. І впливові, заможні – це мультимільйонери, мільярдери, топкорупціонери (Євген Шевченко є викривачем, який співпрацює з НАБУ. Так він себе відрекомендував Радіо Свобода – ред). Тому я думаю, що проти мене зійшлися інтереси багатьох осіб, які мріють мене побачити за ґратами. І так само зараз йде чергова хвиля атаки на Національне антикорупційне бюро.

Влада намагається звільнити директора НАБУ Артема Ситника. І справа проти мене – як ще один цвях у труну НАБУ. Нібито люди–викривачі, які співпрацюють з НАБУ, насправді є не героями-патріотами, а ось бачте – «вони є терористи, продають зброю, вибухівку», як стверджують противники НАБУ. Такі заяви є безперечно повною маячнею. І нам треба почекати в суді ці два місяці, коли обвинувачення має надати реальний фактаж, реальні докази. Але вони не нададуть, бо доказів не існує в природі.

Також відкидає Євген Шевченко звинувачення про його участь у протиправних схемах із незаконного ввезення в Україну військових запчастин і товарів подвійного призначення із Росії.

ПОЯСНЕННЯ СЕМЕНЧЕНКА

Перший командир добровольчого батальйону «Донбас», колишній народний депутат Семен Семенченко вважає себе ні в чому не винним, так само як і його товариші.

«Хочу сказати, що все це провокація спецслужб Російської Федерації. Яка хоче припинити діяльність компанії, що боролася з ПВК «Вагнера» за кордоном. Вона хоче, щоб добровольці були оббріхані й перебували за ґратами. Уся зброя, яка була показана як нібито знайдена в цьому таборі (на Київщині – ред.), була відкопана за кілька десятків метрів у лісі й не має до нас жодного стосунку», – стверджував Семенченко 26 березня під час включення у своєму фейсбуці із зали Печерського райсуду Києва.

Суд заарештував Семена Семенченка на два місяці, до 24 травня (без можливості внесення застави) у справі про створення незаконної приватної військової компанії (ПВК).

ПОЯСНЕННЯ БАКАНОВА

А голова СБУ Іван Баканов переконував 30 березня, що Служба безпеки «не займається переслідуванням патріотів». Так він прокоментував розслідування «справи «ПВК Семенченка».

Ми не поділяємо на патріотів і непатріотів

«Ми не поділяємо на патріотів і непатріотів. Ми поділяємо людей на тих, хто порушує і не порушує закон», – сказав Баканов, відповідаючи на запитання народних депутатів. «Ми надали багато інформації щодо діяльності цього угруповання», – впевнений він.

При цьому голова СБУ підкреслив, що провину або невинуватість будь-якої особи може встановити лише суд.