Фігурант справи про «ПВК Семенченка» Євген Шевченко вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу

Євген Шевченко, який разом із колишнім депутатом Верховної Ради Семеном Семенченком є фігурантом справи про створення «приватної військової компанії», 30 березня вийшов зі слідчого ізолятора і перебуває вдома.

«Я від усього серця хочу подякувати тим своїм друзям, що не відвернулися в лиху годину, і всім тим небайдужим людям, які, піклуючись про мою долю, допомогли зібрати величезну суму застави у розмірі 5 мільйонів гривень. Завтра ранком у мене апеляція – прокурори будуть вимагати скасування застави і тримання мене під вартою у СІЗО. Знаю, що наказ на те, аби закрити мене будь-якою ціною, прийшов від конкретної особи з Офісу президента України», – написав Шевченко у фейсбуці, не конкретизувавши прізвище цієї особи.

Євген Шевченко анонсував на четвер, 1 квітня, пресконференцію, на якій пообіцяв викласти «всі факти про процес фальсифікації справи». Якщо суд 31 березня вирішить повернути Шевченка за ґрати, то пресконференцію проведуть його адвокати, уточнив фігурант справи про «ПВК Семенченка».

Служба безпеки України не займається переслідуванням патріотів, заявив 30 березня голова СБУ Іван Баканов, коментуючи у Верховній Раді розслідування справи про створення незаконного збройного формування колишнім народним депутатом Семеном Семенченком.

24 березня Служба безпеки України заявила, що припинила діяльність незаконного збройного формування, так званої «приватної військової компанії», діяльність якої була спрямована на підготовку до здійснення тяжких злочинів, в тому числі проти основ національної безпеки.

За даними слідства СБУ, організаторами діяльності групи були колишній народний депутат України Семен Семенченко і агент Національного антікорупційного бюро Євген Шевченко.

В СБУ заявили, що після проведення експертиз та інших слідчих дій будуть висунуті нові підозри.

У спецслужбі стверджують, що Семенченко і Шевченко в 2018 році організували та здійснили реєстрацію на території однієї з іноземних держав приватної військової компанії. СБУ інкримінує Семенченку «той факт, що він створив на території України і з 2018 року очолював, забезпечував спорядженням разом із Шевченко незаконне збройне формування (НВФ)».