Справа про «ПВК Семенченка» не є переслідуванням патріотів – Баканов

Служба безпеки України не займається переслідуванням патріотів, заявив 30 березня голова СБУ Іван Баканов, коментуючи розслідування справи про створення незаконного збройного формування колишнім народним депутатом Семеном Семенченком.

«Ми не поділяємо на патріотів і непатріотів. Ми поділяємо людей на тих, хто порушує і не порушує закон», – сказав Баканов, відповідаючи на запитання народних депутатів. «Ми надали багато інформації щодо діяльності цього угруповання», – додав він.

Голова СБУ підкреслив, що провину або невинуватість будь-якої особи встановлює тільки суд.

24 березня Служба безпеки України заявила, що припинила діяльність незаконного збройного формування, так званої «приватної військової компанії», діяльність якої була спрямована на підготовку до здійснення тяжких злочинів, в тому числі проти основ національної безпеки.

За даними слідства СБУ, організаторами діяльності групи були колишній народний депутат України Семен Семенченко і агент Національного антікорупційного бюро Євген Шевченко.

В СБУ заявили, що після проведення експертиз та інших слідчих дій будуть висунуті нові підозри.

У спецслужбі стверджують, що Семенченко і Шевченко в 2018 році організували та здійснили реєстрацію на території однієї з іноземних держав приватної військової компанії. СБУ інкримінує Семенченко «той факт, що він створив на території України і з 2018 року очолював, забезпечував спорядженням разом із Шевченко незаконне збройне формування (НВФ)».