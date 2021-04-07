Третину росіян обурили слова Байдена про «Путіна-вбивцю» – опитування

33% росіян обурило висловлювання президента США Джо Байдена, який погодився з визначенням президента Росії Володимира Путіна як «убивці». Це випливає з результатів опитування «Левада-центру», проведеного в березні.

Ще 23% опитаних повідомили, що відчули подив через слова Байдена, а 34% сказали, що не мали «ніяких особливих почуттів». Ще 5% повідомили, що з розумінням поставилися до такого означення Путіна, ще 3% – із задоволенням.

«Левада-центр» зазначає, що висловлювання Байдена про Путіна жодним чином не позначилися на ставленні росіян до США: 40% опитаних сказали, що ставляться до США добре, 42% – погано. Це можна порівняти з результатами січневого опитування, коли так відповіли 40% і 43% відповідно.

17 березня Джо Байден в інтерв’ю телеканалу ABC ствердно відповів на запитання, чи вважає він Володимира Путіна вбивцею. «Ага, так, вважаю», – сказав Байден. 18 березня Путін відповів Байдену дитячою приказкою «Хто як обзивається, той так і називається» і побажав президенту США здоров’я.

Після висловлювання Байдена Росія запросила на консультації до Москви посла Росії в США Анатолія Антонова. Як повідомила 5 квітня інформагенція ТАСС, посилаючись на дипломатичне джерело, Антонов повернеться до Вашингтона, якщо американська сторона зробить «хоч щось для нормалізації відносин».