Посол Росії в США прибув до Москви. Його викликали після слів Байдена про Путіна

Посол Росії в США Анатолій Антонов, викликаний у Москву для консультацій, 21 березня прибув до російської столиці.

Посол вирішив не спілкуватися з журналістами в аеропорту «Шереметьєво», куди він прибув із Нью-Йорка.

Перед відльотом зі США Антонов говорив, що пробуде в Росії «стільки, скільки знадобиться» і що його «чекає велика робота в різних відомствах», але не сказав, яких.

Про виклик посла в Москву для консультацій представниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила 17 березня – того ж дня, коли вийшло в ефір інтерв’ю президента США Джо Байдена. У ньому американський президент ствердно відповів на питання журналіста телекомпанії ABC, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна «вбивцею».

Захарова прямо не пов’язала запрошення посла зі словами Байдена, проте написала, що посол викликаний у Москву, щоб обговорити шляхи виправлення відносин між Росією і США.

Слова Байдена викликали різку критику багатьох російських чиновників і лояльних владі політиків. Сам Путін побажав Байдену здоров’я, а також згадав дитячу приказку: «Хто обзивається, той сам так називається». Він також запросив Байдена найближчим часом поспілкуватися.

Президент США відповів, що «свого часу» поговорить із Путіним.

Російські агентства публікують довідкові матеріали про випадки відкликання Росією послів для консультацій. Такий захід застосовувався Москвою досить рідко, як правило у випадках серйозного загострення відносин між країнами.

Останній подібний випадок датується 2014 роком. 23 лютого 2014 року для консультацій був відкликаний посол в Україні Михайло Зурабов – це сталося на наступний день після відсторонення від посади президента Віктора Януковича, яке в Москві характеризували як «переворот». Через кілька днів після від’їзду Зурабова російські військові фактично взяли під контроль Крим, після чого був проведений невизнаний світом «референдум», з посиланням на який російська влада оголосила про анексію півострова.