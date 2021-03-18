«Хто як обзивається, той так і називається» – Путін відповів на слова Байдена

Президент Росії Володимир Путін на слова президента США Джо Байдена про нього в інтерв’ю телеканалу ABC відповів фразою «хто як обзивається, той так і називається». Він сказав це під час телемосту з «представниками громадськості» анексованого Криму.

«Тепер, що стосується заяви мого американського колеги. Ми дійсно, як він сказав, ми з ним особисто знайомі. І що б я йому відповів? Я б сказав йому: будьте здорові! Я бажаю йому здоров’я. Кажу це без іронії і жартів», – сказав Путін.

«І ось, ви знаєте, я згадую – в дитинстві ми у дворі, коли сперечалися один з одним, ми говорили так: хто як обзивається, той так і називається. І це не випадково, це не просто дитяча приказка і жарт. Сенс дуже глибокий у неї – психологічний. Ми завжди в іншій людині бачимо свої власні якості», – додав президент Росії.

Телеканал ABC 17 березня опублікував витяги з інтерв’ю Джо Байдена. Зокрема, під час розмови про Путіна в контексті доповіді американських спецслужб про втручання Росії в президентські вибори в США журналіст запитав: «Отже, ви знаєте Володимира Путіна. Ви думаєте, він вбивця?», на що Байден відповів: «Так».

Запитання стосувалося розслідування кібератак, пов’язаних з Росією, та звіту розвідки, який пов’язує Кремль із втручанням в американські вибори. Байден запевнив: «Ціну, яку він заплатить, ви побачите невдовзі».

Через кілька годин після цього Росія відкликала свого посла в США до Москви для консультацій.

Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими» і сказав, що президент США «однозначно не хоче налагоджувати відносини» із Москвою. За його словами, подібного прецеденту не було в історії дипломатичних відносин Росії і США.

Днями Управління національної розвідки США опублікувало звіт, де сказано, що російська влада під час президентських виборів в США в 2020 році організували кампанію з «очорнення» Байдена.