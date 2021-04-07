«Відсторонений від обов’язків»: у Службі зовнішньої розвідки про корупційну справу брата Вовка

Служба зовнішньої розвідки відреагувала на повідомлення про те, що затриманий у справі про хабар брат голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрій Зонтов є співробітником управління.

«Щодо інформації у ЗМІ про причетність співробітника СЗРУ до корупції. Служба зовнішньої розвідки України сприяє НАБУ у розслідуванні щодо причетності співробітника Служби до корупційних проявів. За попередніми результатами власного розслідування, його затримання не пов’язане з діяльністю на посаді в СЗРУ. Зазначаємо, що на період досудового розслідування фігурант відсторонений від виконання службових обов’язків у розвідувальному органі», – йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили про «нульову толерантність до корупції».

«Наша принципова позиція – безкомпромісність і відкритість у боротьбі з її проявами», – повідомила СЗРУ на сторінці у фейсбуці.

Раніше сьогодні журналіст, головний редактор сайту Цензор.нет Юрій Бутусов повідомив, що затриманий на хабарі брат судді ОАСК Павла Вовка Юрій Зонтов є заступником начальника управління Служби зовнішньої розвідки. Його правоохоронні органи називають адвокатом, а, це, як зауважує Бутусов, означає, що Зонтов також порушив закон про державну службу і не призупинив дію свого адвокатського свідоцтва.

Раніше сьогодні генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала Зонтову і ще одному адвокатові підозри через отримання неправомірної вигоди. В НАБУ уточнили, що дії осіб кваліфікували за ч.4 ст.27 та ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України.

6 квітня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрило «на гарячому» двох адвокатів, які обіцяли за 100 тисяч доларів та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання. У бюро заявили, один із адвокатів є «близьким родичем» голови ОАСК Павла Вовка.

Також в Національному антикорупційному бюро зазначили, що під час обшуків у затриманих брата голови ОАСК та іншого адвоката вилучили схожі на антикваріат предмети та великі обсяги валюти. Йдеться про понад 3,7 мільйона доларів готівкою, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

Сам голова ОАСК Павло Вовк заявив, що його брата використовують як «витратний матеріал» для зведення особистих рахунків.