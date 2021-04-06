Голова ОАСК Вовк вважає, що його брата використовують як «витратний матеріал»

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк вважає, що його брата використовують як «витратний матеріал».

«Ніякого відношення до сьогоднішніх провокацій ні ОАСК, ні я як його голова не маємо. Мені, безсумнівно, шкода, що серед затриманих адвокатів називають ім’я мого брата. Його, очевидно, просто використовують як «витратний матеріал» для зведення особистих рахунків. Робить це один ганебний корупціонер для помсти всьому суддівському корпусу. Не більше того», – заявив Вовк у фейсбуці.

За його словами, детективи НАБУ вилучили «якусь справу, не закінчену розглядом».

6 квітня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрило «на гарячому» двох адвокатів, які обіцяли за 100 тисяч доларів США та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання. За даними бюро, один з адвокатів є «близьким родичем» голови ОАСК Павла Вовка.

У суді закликали співробітників НАБУ «дотримуватися чинного законодавства та не вдаватись до чергових піар-акцій» і заявили, що «слідчі не вилучили жодних доказів під час обшуків». В Антикорупційному бюро наразі не повідомляли про підсумки обшуків.