Антикорупційне бюро повідомило, що завершило розслідування в справі «плівок ОАСК»

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що завершило розслідування в справі «плівок ОАСК».

«Розслідування фактів вчинення спроб захоплення державної влади, перешкоджанні роботи ВККС, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб завершено», – заявили в НАБУ.

У бюро поінформували, що 17 березня підозрюваним відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Серед 10 підозрюваних – голова ОАСК Павло Вовк та його заступники.

Детективи НАБУ і прокурори САП наполягали на необхідності продовження строків розслідування, які завершувалися 17 березня 2021 року, «оскільки у межах справи ще не надійшли усі результати експертиз, а інші необхідні слідчі (процесуальні) дії не здійснені в повному обсязі».

Згідно з повідомленням, обсяг задокументованих аудіозаписів з кабінетів суддів ОАСК становить понад 16 тисяч годин.

«При цьому голова та судді ОАСК неодноразово ухилялися від органу досудового розслідування, порушували процесуальні обов’язки, чим фактично перешкоджали завершенню розслідування», – наголосили в бюро.

17 липня 2020-го стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляв, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.

Також Вовк наголосив, що детективи не вручали йому підозру.