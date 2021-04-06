НАБУ заявило, що викрило «близького родича» голови ОАСК Вовка на корупції

Національне антикорупційне бюро України заявило, що викрило «близького родича» голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка на корупції.

«НАБУ та САП викрили «на гарячому» двох адвокатів, які обіцяли за 100 тисяч доларів США та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання. Детективи НАБУ здійснюють обшуки у приміщенні суду та за місцем проживання адвокатів. Один із них є близьким родичем голови ОАСК», – заявили в бюро.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк на своїй сторінці у фейсбуці підтвердив обшуки в його суді.

Останніми роками Павло Вовк перебуває в полі зору НАБУ. 17 липня 2020-го стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляв, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.

Також Вовк наголосив, що детективи не вручали йому підозру.