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07 квітня 2021, Київ 11:01
Новини | Політика

У НАБУ розповіли, що знайшли у брата Вовка і ще одного адвоката під час обшуків

Йдеться про предмети, ззовні схожі на антикваріат, а також понад 3,7 мільйона доларів готівкою, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів

В Національному антикорупційному бюро повідомили, що під час обшуків у затриманих напередодні брата голови Окружного адміністративного суду та іншого адвоката вилучили великі обсяги валюти. Згідно з повідомленням НАБУ у фейсбуці, йдеться про понад 3,7 мільйона доларів готівкою, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

«За місцем виявлення предмету неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича», – вказали також у НАБУ.

У відомстві зауважили, що наразі вирішується питання про повідомлення про підозру цим двом адвокатам.

6 квітня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрило «на гарячому» двох адвокатів, які обіцяли за 100 тисяч доларів США та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання. За даними бюро, один з адвокатів є «близьким родичем» голови ОАСК Павла Вовка. Пізніше сам голова ОАСК Павло Вовк заявив, що його брата використовують як «витратний матеріал» для зведення особистих рахунків.

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