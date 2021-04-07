У НАБУ розповіли, що знайшли у брата Вовка і ще одного адвоката під час обшуків

В Національному антикорупційному бюро повідомили, що під час обшуків у затриманих напередодні брата голови Окружного адміністративного суду та іншого адвоката вилучили великі обсяги валюти. Згідно з повідомленням НАБУ у фейсбуці, йдеться про понад 3,7 мільйона доларів готівкою, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

«За місцем виявлення предмету неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича», – вказали також у НАБУ.

У відомстві зауважили, що наразі вирішується питання про повідомлення про підозру цим двом адвокатам.

6 квітня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрило «на гарячому» двох адвокатів, які обіцяли за 100 тисяч доларів США та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання. За даними бюро, один з адвокатів є «близьким родичем» голови ОАСК Павла Вовка. Пізніше сам голова ОАСК Павло Вовк заявив, що його брата використовують як «витратний матеріал» для зведення особистих рахунків.