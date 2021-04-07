Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
07 квітня 2021, Київ 14:08
Новини | Політика

Генпрокурор повідомила про підписання підозри братові Вовка

«Така правова допомога – пряма дорога на лаву підсудних» – Ірина Венедіктова про фігурантів справи

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру братові голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка Юрієві Зонтову та ще одному адвокату, яких НАБУ затримало напередодні.

«Буквально годину тому я підписала повідомлення про підозру двом горе-ділкам, які називають себе адвокатами. Вони надавали, як їм здавалось, адвокатські послуги, однак на думку детективів НАБУ і прокурорів САП, з якими я цілком згодна, така правова допомога – пряма дорога на лаву підсудних», – повідомила Венедіктова у фейсбуці.

Вона додала, що за отримані 100 тисяч доларів хабаря фігуранти обіцяли «допомогти винести «зручне» судове рішення.

«Але вийшло «якось невдобно», – написала Венедіктова.

Раніше сьогодні в Національному антикорупційному бюро повідомили, що під час обшуків у затриманих напередодні брата голови Окружного адміністративного суду та іншого адвоката вилучили схожі на антикваріат предмети та великі обсяги валюти. Згідно з повідомленням НАБУ у фейсбуці, йдеться про понад 3,7 мільйона доларів готівкою, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

6 квітня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрило «на гарячому» двох адвокатів, які обіцяли за 100 тисяч доларів США та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання. За даними бюро, один з адвокатів є «близьким родичем» голови ОАСК Павла Вовка. Пізніше сам голова ОАСК Павло Вовк заявив, що його брата використовують як «витратний матеріал» для зведення особистих рахунків.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG