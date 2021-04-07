Держсекретар США засудив тиск Москви на Радіо Свобода

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив стурбованість у зв’язку із зусиллями російської влади, спрямованими на припинення діяльності в Росії Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода на підставі закону про «іноземних агентів», повідомив представник Держдепартаменту Нед Прайс.

6 квітня Блінкен зустрівся з тимчасовою виконувачкою обов’язків голови Агенції США з глобальних медіа (USAGM) Келу Чао. Співрозмовники обговорили роль незалежних засобів інформації в збереженні і просуванні демократичних принципів у всьому світі.

Упродовж останніх місяців Москва запровадила обов’язкову вимогу маркування статусом «іноземного агента» всіх російськомовних матеріалів Радіо Свобода. Відмова від виконання цієї вимоги тягне за собою штраф або кримінальне переслідування журналістів Радіо Свобода і «Голосу Америки», які працюють у Росії. Мета такого тиску – змусити замовкнути голоси незалежних репортерів, відзначається в тексті, поширеному Держдепартаментом США.

Російський регулятор «Роскомнадзор» за останні місяці виставив російській службі Радіо Свобода штрафні санкції на суму близько 1 мільйона доларів, нарахувавши в її роботі близько 400 порушень закону про «іноземних агентів».

Президент радіокорпорації Джеймі Флай раніше заявив, що, попри судові переслідування і тиск Кремля, Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода не залишить свою аудиторію в Росії. «РВЄ/РС не зупинять спроби вплинути на нашу редакційну незалежність і підірвати здатність достукатися до читачів, глядачів і слухачів у той момент, коли російське суспільство гостро потребує об’єктивної та незалежної інформації». Популярність РВЄ/РС неухильно зростає: зокрема, в 2021 році сайти російської служби Радіо Свобода реєструють понад 16 мільйонів відвідувань на місяць.

Радіо Свобода і його регіональні проєкти, телеканал «Настоящее время», а також ще кілька підрозділів РВЄ/РС були включені до списку «ЗМІ-іноземних агентів» наприкінці 2017 року. Редакції, внесені до переліку міністерства, зобов’язані надавати фінансові звіти про свою діяльність і маркувати свої публікації. РВЄ/РС виконує сформульовані в 2017 році вимоги російського законодавства про «ЗМІ-іноземних агентів», однак оцінює дії російської влади в цьому напрямку як «небезпечні зусилля, спрямовані на переслідування журналістів, як кроки до того, щоб громадяни Росії отримували тільки схвалену Кремлем інформацію».

Керівництво РВЄ/РС неодноразово відзначало, що статус цієї медіаорганізації не допускає політичного і цензурного втручання в редакційну політику з будь-якого боку.