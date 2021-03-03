Суд у Москві відхилив скарги Радіо Свобода на штрафи через статус «іноземного агента»

Тверський районний суд Москви 3 березня залишив без задоволення апеляцію медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) на штрафи через статус «іноземного агента». RFE/RL оскаржить рішення суду першої інстанції, який 10 лютого підтвердив штрафи, накладені на корпорацію Роскомнаглядом за невиконання наказу про новий порядок маркування повідомлень редакціями – «іноземними агентами».

«RFE/RL категорично не згодна з рішеннями накласти ці штрафи. Ми не згодні з сьогоднішнім рішенням суду відхилити наші скарги на ці рішення. Новий наказ Роскомнагляду є атакою держави на свободу засобів масової інформації, порушенням російської Конституції і закону «Про ЗМІ», – заявив президент Радіо Свобода Джеймі Флай.

Він зазначив, що правила маркування контенту, на виконанні яких наполягає Роскомнагляд, є втручанням в роботу журналістів і ставлять своїм завданням формування негативного ставлення аудиторії до роботи Радіо Свобода, телеканалу «Настоящее время» та інших редакцій медіакорпорації. За словами Флая, корпорація оскаржить сьогоднішні рішення в судах вищої інстанції.

Роскомнагляд, зокрема вимагає від RFE/RL дотримуватися жорстких правил маркування контенту, опублікованого на території Росії, зокрема, перед початком кожного відеоролика, радіопередачі або телепрограми необхідно розміщувати 15-секундний відео- або аудіотитр про те, що матеріал виготовлений «іноземним агентом». Згадки про це, за вимогами Роскомнагляду, повинні відкривати будь-який матеріал журналістів корпорації на будь-яких інтернет-платформах, включаючи пости в месенджерах і соціальних мережах.

У грудні 2020 року і в січні 2021 року року Роскомнагляд скерував Радіо Свобода в Росії повідомлення про складання сотень адміністративних протоколів за фактами порушення наказу.

Проти медіакорпорації порушили 260 адміністративних проваджень і 142 штрафи, загальна сума яких може перевищити 70 мільйонів рублів.

3 і 4 березня Тверський суд Москви розглядає скарги RFE/RL по п’яти адміністративних справах.

Радіо Свобода і його регіональні проєкти, телеканал «Настоящее время», а також ще кілька підрозділів RFE/RL були включені в список «ЗМІ – іноземних агентів» наприкінці 2017 року. Редакції, внесені до такого переліку, зобов’язані надавати фінансові звіти про свою діяльність і певним чином маркувати свої публікації. RFE/RL виконує ці вимоги, однак оцінює дії російської влади як «небезпечні зусилля, спрямовані на переслідування журналістів, як кроки до того, щоб громадяни Росії отримували тільки схвалену Кремлем інформацію». Керівництво Радіо Свобода неодноразово заявляло, що статус RFE/RL не допускає ніякого політичного і цензурного втручання в редакційну політику.

«ЗМІ – іноземним агентом» в Росії можуть визнати також фізичних осіб. У грудні 2020 року Міністерство юстиції Росії визнало такими п’ять осіб, троє з них, – журналісти, які співпрацюють з Радіо Свобода. Всі вони оскаржать рішення Мін’юсту в установленому законом порядку.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода – це незалежна медіакорпорація, що фінансується за рахунок гранту Конгресу США через Агентство США з глобальних медіа (USAGM) і є зареєстрована у США. Американське законодавство гарантує незалежність редакційної політики корпорації. Штаб-квартира організації з 1995 року розташовується у Празі (Чехія).

На території Росії в російськомовних проєктах RFE/RL, включаючи Радіо Свобода і телеканал «Настоящее Время», працюють десятки штатних співробітників включно з сотнями позаштатних кореспондентів. Це одна з найбільших іноземних незалежних медіаорганізацій, які працюють в Росії, щотижнева аудиторія якої становить 6,7 мільйона людей.