Вечером 5 апреля мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила подробности гибели 5-летнего мальчика в оккупированном поселке Александровское: наблюдатели пообщались по телефону с работниками морга и с бабушкой ребенка. Первые сообщили, что смерть наступила в результате взрывной травмы, а женщина рассказала, что во время взрыва находилась в доме. Как и раньше, не появилось никаких уточнений о беспилотнике.

Бабушка погибшего мальчика уточнила в разговоре с СММ ОБСЕ, что услышала взрыв, увидела белый и серый дым и затем выскочила во двор. «Она рассказала, что когда вышла во двор, увидела внука, который лежал на земле, и заметила фрагменты осколков и следы повреждений на заборе», – сказано в отчете миссии.

Пророссийский блогер Татьяна Монтян, которая готовит материалы с оккупированной территории, съездила на похороны ребенка – но скорее не чтобы выяснить, кто его убил, а чтобы доказать, что мальчик существует. В целом, именно на это переключилась и российская пропаганда, обсуждая тему гибели ребенка: там пытались подать дело так, будто Украина отрицает сам факт гибели мальчика, тогда как на самом деле украинские эксперты опровергали причастность к этому боевого БПЛА.

Во время стрима Монтян к ней подходят две женщины и начинают активно повторять, что о взрывчатке, хранимой во дворе, врут, а беспилотник таки был. Из других сюжетов становится понятно, что одна из женщин приходится мальчику прабабушкой. Но обе они не уточняют, как именно они узнали о БПЛА: видели ли его, либо знают с чьих-то слов – они вообще не описывают само происшествие:

«Какой снаряд! Ребенок только вышел, и все, взрыв. ... Бабушка чуть замешкалась, а он первый вышел. На асфальте, не в посадке, а вот тут во дворе!», «Это беспилотник, снаряд сбросили, и так получилось»(2:30 на видео женщины, говорящие о беспилотнике).

Мы уже рассказывали, что у Украины не вооружении в зоне ООС стоят ударные беспилотники с дальностью полета до 5 километров. Поселок, где погиб ребенок, находится за 15 километров от фронта. Кроме того, там, если судить из заявлений боевиков, не расположены никакие военные объекты.

Боевые БПЛА с такой дальностью действия существуют – например, турецкий Bayraktar. Он стоит на вооружении украинской армии, но еще не используется в зоне ООС. Но вот незадача: крупный боевой беспилотник выглядит вот так:

Очевидно, что пролет такого летательного аппарата, если он был, должен был заметить весь поселок. Но за дни, прошедшие с момента трагедии, мы не нашли ни одного такого свидетельства.

Таким образом, за пятеро суток Россия так и не предоставила доказательств причастности к взрыву во дворе дома в Александровском украинских военных, тогда как в СМИ России и группировок на Донбассе убийство ребенка ВСУ упоминается как доказанный факт. Кроме того, медиа прямо перекрутили и заявление ОБСЕ (также это сделали РИА, KP, AIF и другие российские издания):

Следственный комитет России возбудил дело о гибели ребенка. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее в своем Telegram-канале заявил, «все это произошло с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств». «Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы», – написал Володин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент в Кремле нет верифицированной информации о гибели ребенка, но при этом Москва не сомневается в правдивости данных от группировки «ДНР». «Трудно себе представить, чтобы вокруг ребенка делали какие-то фейки», – отметил Песков.

Украинская сторона расценила все это как информационную атаку и спросила о доказательствах. «Наш ответ: покажите ФИО ребёнка и доказательства смерти именно по названной причине («сброс взрывного устройства с украинского дрона»), верифицируйте доказательства через СММ ОБСЕ. Основную ответственность за гибель гражданского населения, согласно международного права, несет государство-агрессор, которое развязало войну», – написал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

С медиа-экспертами мы анализируем информационную сторону трагедии.

Артем Лаптиев, фактчекер StopFake:

– Мы связывались с человеком, который выехал из поселка, но у него остались там знакомые и друзья, он звонил и расспрашивал. Превалирует версия о том, что там произошел трагический несчастный случай, но никак не беспилотник. Я бы очень хотел увидеть ответ миссии ОБСЕ, возможно, они попали на место, чтобы понять, что произошло, хотя, скорее всего, там уже замели следы (отчет на этот момент появился, но миссия на месте взрыва не работала, ведь группировка «ДНР» ограничивает ее передвижение – ред.).

Татьяна Попова, бывший заместитель министра информационной политики Украины (2015-2016 гг.), эксперт по информационной безопасности:

– Думаю, что все-таки планировалась какая-то силовая операция, и под эту операцию нужна была картинка в СМИ. По 2014 году мы помним, что как только появляются российские журналисты, это означает организацию провокации. В марте туда заехали группы российских телеканалов. Я уверена, что они могли и подкинуть эту гранату, если инцидент случился 2 апреля, а они приехали еще в марте. Если бы они сразу же после убийства мальчика начали созывать туда СМИ, наверное, было бы видно, что это не беспилотнки: нужно было замести следы. Но я думаю, что западные партнеры быстро отреагировали (на эскалацию у границ – ред.) и провели разговор Байдена с Зеленским: это все, я думаю, повлияло на то, что Россия будет пытаться отыгрывать назад.

Роман Доброхотов, шеф-редактор российского интернет-издания Insider:

– В том информационном пузыре, который связан с Кремлем (в первую очередь, это федеральное телевидение), это, конечно, было главной новостью в течение двух дней, и всякие топовые спикеры, вроде Володина, это комментировали. Но я признаюсь, что я сам бы даже не узнал об очередном «распятом мальчике», если бы наш отдел антифейка не стал готовить об этом материал. То есть они обязаны отслеживать пропаганду и сообщили, что телевидение об этом говорит. Поэтому я не знаю, насколько широкие слои населения (особенно молодое поколение, которое не смотрит телевизор), в курсе.

Но тут важно даже не столько, поверят люди или нет (скорее нет, все очень устали от этой информации), а сама мотивация власти: сам факт, что началась обработка дезинформацией, говорит о том, что у них есть какая-то политическая стратегия, направленная на то, чтобы взвинтить эмоции насчет грядущей войны. Это вполне может быть начальной стадией подготовки, потому что в 2014 году они именно так и действовали: сначала стягивание войск, затем информационная обработка про «фашистов», и затем только по-настоящему активные боевые действия.

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