СММ ОБСЄ повідомила про подробиці загибелі 5-річної дитини на Донбасі

Моніторингова місія ОБСЄ у своєму звіті від 6 квітня повідомила, що поспілкувалась телефоном із бабусею загиблого в селі Олександрівське хлопчика. Жінка повідомила спостерігачам, що на момент вибуху вона перебувала у будинку, потім почула вибух та побачила білий і сірий дим.

«Вона розповіла, що коли вона вийшла надвір, вона побачила онука, який лежав на землі, і помітила фрагменти осколків і сліди пошкоджень на паркані», – сказано у звіті.

ОБСЄ також поспілкувалась із працівниками моргу у Донецьку, куди доправили тіло дитини. Там повідомили спостерігачам, що хлопчик помер від вибухової травми та множинних осколкових поранень.

Російські гібридні сили стверджують, що вибухівку скинули з українського безпілотника, однак будь-які докази цьому відсутні. Трагедія сталась у тилу окупованої території, за 15 кілометрів від лінії розмежування.