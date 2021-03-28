У Криму продовжують блокувати доступ незалежних адвокатів до журналіста Єсипенка – Ладін

Адвокат Алексей Ладін стверджує, що незалежним адвокатам продовжують блокувати доступ до арештованого в окупованому Криму фрілансеру Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владиславу Єсипенко, який перебуває зараз у слідчому ізоляторі Сімферополя. Про це він розповів під час онлайн-зустрічі об’єднання «Кримська солідарність» 28 березня.

«З 10 березня до сьогоднішнього часу жден із незалежних адвокатів не може потрапити до нього на побачення, щоб з’ясувати позицію», – сказав Ладін.

Але, як запевнив юрист, адвокати не залишатимуть спроб потрапити на побачення до арештованого.

За його словами, в СІЗО посилаються на те, що Єсипенко нібито добровільно відказується від інших захисників, окрім адвоката за призначенням.

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«Органи ФСБ разом зі співробітниками СІЗО проводять цілі операції з недопущення, в тому числі мене, до Владислава Єсипенка. У мене є основи припускати, що на нього здійснюється як фізичний, так і психологічний тиск із метою отримати потрібні свідчення або для чогось іще. Але цілком очевидно, що, якщо ФСБ прикладає такі зусилля для того, щоб ховати людину, в них явно недобрі наміри», – вважає адвокат.

Він відзначив, що разом із своїми колегами буде продовжувати спроби зустрітися з Єсипенком.

«Рано чи пізно незалежний захист потрапить до нього і ми з’ясуємо його позицію. Ми будемо продовжувати всіма законними методами домагатися зустрічі з ним, аби виявити, зазнає він тортур чи ні. Якщо він зазнає тортур, ми зробимо все, щоб це припинити», – додав він.

Окупаційна влада Криму інформації Ладіна щодо тиску на Єсипенка не коментує. Реакції керівництва СІЗО Сімферополя та Федеральної служби з виконання покарань Росії щодо затвердження незалежних адвокатів також немає.

16 березня в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії заявили, що 10 березня затримали в Криму Владислава Єсипенка за збір інформації «в інтересах спецслужб України».

Як стверджують в ФСБ, Єсипенко «здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об’єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму».

Підконтрольний Кремлю суд відправив Єсипенка під арешт до 11 травня.

Прокуратура АРК повідомила про те, що українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом затримання і арешту Владислава Єсипенка.

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай виступив з вимогою негайно звільнити Єсипенка з-під варти.