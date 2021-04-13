У «справі Бекірова» в окупованому Криму сторона захисту надаватиме докази 23 квітня – адвокат

Підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя 23 квітня розпочне заслуховувати надані стороною захисту докази у кримінальній справі стосовно кримськотатарського активіста, колишнього політв’язня Едема Бекірова, повідомив проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Олексій Ладін.

Як повідомив адвокат, сьогодні сторона обвинувачення завершила подання своїх «доказів».

Повідомляється, що під час засідання виявилось, що четверо свідків обвинувачення перебувають на території України і забезпечити їхню явку на засідання неможливо.

Сторона захисту заявила чергове клопотання про розсекречевання даних свідка «Меметова».

«Суддя (Сергій Деменок – ред.) запитав думку прокурора і він, звичайно, був проти. А на питання про підстави відповів, що дані секретні. Це і є підстава. Без коментарів, як то кажуть», – розповів Ладін.

Раніше адвокат Олексій Ладін вже заявляв клопотання про необґрунтоване засекречування свідка і необхідність його допиту в умовах візуальної видимості.

19 лютого в підконтрольному Кремлю Центральному районному суді Сімферополя розпочався розгляд по суті кримінальної справи стосовно колишнього політичного в’язня, кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді до Криму зранку 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова. Його підозрювали за статтею про зберігання і передачу вибухових речовин і боєприпасів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі Едем Бекіров, який після прильоту до Києва почав тривале лікування.

У травні 2020-го розгляд кримінальної справи в Криму поновили. Пізніше підконтрольний Кремлю суд ухвалив рішення «примусово доставити» активіста на засідання, а потім було вирішено оголосити Бекірова в розшук.