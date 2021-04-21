Суд в окупованому Криму засудив українського військового до ув’язнення в колонії – адвокат

Підконтрольний Росії Джанкойський районний суд в окупованому Криму 21 квітня засудив українського військовослужбовця Євгена Добринського до 3 років 6 місяців позбавлення волі за звинуваченням у «незаконному перетині кордону» і «контрабанді наркотиків». Про це в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Добринського Іслям Веліляєв.

Він уточнив, що Добринського засудили до ув’язнення в колонії загального режиму.

«Сьогодні відбулося засідання у справі щодо мого підзахисного Євгена Добринської, він виступив з останнім словом, вказав, що він не визнає себе винним ні в одному злочині, адекватному йому. Він вказав, що наркотики – коноплю, яку у нього знайшли під час обшуку, йому підкинули співробітники ФСБ під час обшуку. І з приводу епізоду про незаконний перетин кордону, він також вказав, що не вважає, що переходив кордон, тому Євген сказав, що його затримали незаконно. Після цього суд пішов до нарадчої кімнати, і виніс вирок – 3 роки 6 місяців колонії загального режиму, без додаткових обмежень», – розповів адвокат.

Захист має намір оскаржити цей вирок.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила рішення підконтрольного окупаційній владі суду, наголосивши, що кримінальна справа є сфабрикованою.

«Вважаю неприпустимим переслідування наших громадян за виконання конституційного обов’язку щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України та засуджую дії окупаційної влади, яка продовжує порушувати міжнародні договори та норми міжнародного права. Закликаю представників міжнародної спільноти продовжувати тиск на РФ, аби зупинити незаконні переслідування і судилища над громадянами України та звільнити усіх бранців Кремля», – написала Денісова у фейсбуці.

Військова служба правопорядку у Збройних силах України повідомила про викрадення Добринського наприкінці травня минулого року біля Чонгара.

Пізніше про його затримання заявила російська ФСБ. Проти українського військового порушено кримінальну справу «про незаконний перетин кордону Росії». Також російські силовики стверджують, що «під час огляду у нього виявили речовину, що, ймовірно, є наркотиком».

Командування десантно-штурмових військ Збройних сил України назвало «прогнозованою російською пропагандою» заяви ФСБ.