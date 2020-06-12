Україна в ОБСЄ вимагає від Росії звільнити заарештованого в Криму українського військового

Україна вимагає від Росії негайно звільнити українського військового Євгена Добринського, якого взяли під варту в анексованому Криму після його зникнення на адмінкордоні півострова з Херсонською областю.

Таку вимогу постійний представник України в ОБСЄ Євген Цимбалюк озвучив під час онлайн засідання Постійної ради цієї організації 11 червня. Відповідний текст заяви розміщений на сайті українського представництва при ОБСЄ.

«Число українських громадян, незаконно затриманих російською стороною, продовжує зростати. 30 травня український військовослужбовець зник безвісти поблизу адміністративного кордону між материковою Україною і окупованим Кримом. Як з’ясувалося пізніше, він був викрадений російською спецслужбою, яка звинуватила його в так званому «порушенні державного кордону». Ми вимагаємо від російської сторони негайно звільнити його», – сказано в повідомленні.

У своїй заяві Україна знову закликала Росію «припинити незаконну окупацію Криму, мілітаризацію Чорного й Азовського морів і зупинити агресію проти України, в тому числі шляхом виведення збройних формувань, бойовиків і їх техніки з тимчасово окупованих територій».

Після інформації про арешт в анексованому Криму українського військовослужбовця Євгена Добринського уповноважений України з питань захисту прав військовослужбовців Олег Чуйко направив відповідні листи правоохоронним органам Росії і російському омбудсмену Тетяні Москальковій для з’ясування правових підстав затримання громадянина України. Однак відповіді досі не надійшло.

Військова служба правопорядку у Збройних силах України повідомила, що 30 травня, приблизно о п’ятій ранку, на адмінмежі анексованого Росією Криму з Херсонською областю, біля Чонгара, зник український військовослужбовець. Пізніше в ЗСУ повідомили, що зниклий – Євген Добринський.

3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував його на місяць. Захист українського військового подав апеляційну скаргу на це рішення.

Перед цим про затримання Добринського повідомила російська ФСБ. Проти українського військового порушено кримінальну справу «про незаконний перетин кордону Росії». Також російські силовики стверджують, що «під час огляду у нього виявили речовину, що, імовірно, є наркотиком, її направили на експертизу».

Командування десантно-штурмових військ Збройних сил України назвало «прогнозованою російською пропагандою» заяви ФСБ.