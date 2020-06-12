Колишній спец представник США з питань України Курт Волкер вважає що Українська влада чинить правильно, демонструючи свою готовність вести переговори з Росією у різних форматах та пропонуючи нові ідеї, як то залучення до переговорів у Мінську українських громадян-вимушених переселенців з Донбасу.