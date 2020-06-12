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12 червня 2020, Київ 12:45
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Волкер: Київ позбавив Росію аргументу, що народ Донбасу ніким не представлений (відео)

Волкер: Київ позбавив Росію аргументу, що народ Донбасу ніким не представлений (відео)
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Волкер: Київ позбавив Росію аргументу, що народ Донбасу ніким не представлений (відео)

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Колишній спец представник США з питань України Курт Волкер вважає що Українська влада чинить правильно, демонструючи свою готовність вести переговори з Росією у різних форматах та пропонуючи нові ідеї, як то залучення до переговорів у Мінську українських громадян-вимушених переселенців з Донбасу.

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