Посольство США: ми стурбовані новинами про затримання українського військового російськими силами

Посольство США в Україні стурбоване інформацією про затримання українського військового російськими силами на території України.

«Ми стурбовані нещодавніми новинами про затримання українського військовослужбовця російськими силами на суверенній території України. Росія повинна припинити незаконну окупацію Криму та агресію на Донбасі», – заявили в посольстві.

Український військовий Євген Добринський зник зранку 30 травня поблизу з адміністративним кордоном з анексованим Росією Криму. За словами начальника служби зв’язків із громадськістю командування десантно-штурмових військ ЗСУ, майора Валентина Шевченка, Добринський перебував на одному з військових об’єктів. Він уточнив, що неподалік від місця перебування зниклого військового виявили сліди боротьби.

2 червня Федеральна служба безпеки Росія повідомила, що «затримала» Добринського.