Пентагон уважно спостерігає, чи відводить Росія війська від кордонів України – високопосадовець

Військові Сполучених Штатів спостерігають за процесом відведення російських військ від українського кордону та з окупованого Криму, але ще не готові робити остаточних висновків щодо цього, повідомляє агенція Reuters 23 квітня з посиланням на слова високопосадовця Пентагону, який говорив на умовах анонімності.

«Занадто рано, щоб точно сказати, які сили виводяться і яке обладнання залишається», – наголосило джерело. Самого повідомлення Москви про відведення військ «недостатньо, щоб забезпечити нам комфорт». «Але я можу просто сказати вам, що ми спостерігаємо дуже, дуже уважно», – наголосив чиновник.

Міністерство оборони Росії заявило 23 квітня, що «військові частини та групи (в окупованому Криму – ред.) рухаються до залізничних станцій та аеропортів, сідаючи на військові судна, залізничні платформи та військову авіацію» після завершення масштабних військових навчань. Міністерство також повідомило, що понад 20 кораблів Чорноморського флоту повернулися на свою постійну базу після участі у військових навчаннях поблизу Криму.

Заяви пролунали на наступний день після того, як міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав вивести частину військ із районів поблизу українського кордону, куди протягом останніх тижнів були привезені тисячі військових для «раптової перевірки», як називає це Москва.

Шойгу заявив, що цілі навчань «були повністю досягнуті», і війська повернуться до місць постійної дислокації до 1 травня.

Президент України Володимир Зеленський 22 квітня відреагував на російські заяви щодо відведення частини військ від українського кордону.

«Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку», – написав Зеленський у твітері.

Користувачі соціальних мереж, коментуючи цей твіт, нагадали президентові України, що вторгненню Росії до Грузії 8 серпня 2008 року також передували датовані 3 серпня повідомлення про завершення «антитерористичних навчань «Кавказ-2008».

Росія останніми тижнями активно нарощувала військову присутність біля українських кордонів і в окупованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.