Затримані ФСБ в Чорному морі рибалки повернулися в Миколаївську область – прикордонники

Українські рибалки, затримані ФСБ Росії в Чорному морі за звинуваченням у «незаконному видобутку риби», повернулися в порт Очакова Миколаївської області. Про це в коментарі Крим.Реалії повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Зазначу, що саме затримання, наскільки нам відомо, відбулося далеко від узбережжя – це більше ніж 50 морських миль у напрямку від порту «Очаків». Самі ж рибалки мали законні підстави на вихід у море, вони мали порт прописки, всі дозвільні документи на вихід у море, документи на вилов риби в Чорному морі», – сказав Демченко.

За його словами, такі дії окупаційних органів у Чорному морі – «це чергове порушення норм міжнародного морського права і, власне, перешкоджання здійсненню громадянами України промислової діяльності в морі».

«Як пояснили самі рибалки, їх доправили в порт «Чорноморськ», на них були складені матеріали і, фактично, їх притягнули до сплати штрафу, після чого їх відпустили», – пояснив Андрій Демченко.

Раніше управління російського прикордонного управління ФСБ у Криму повідомило про затримання українського судна «за незаконний видобуток риби» в ніч з 19 на 20 квітня за чотири десятки миль на північний захід від мису Прибійний.

У лютому минулого року ФСБ також повідомляла про затримання судна з громадянами України в Азовському морі. Пізніше підконтрольний Росії Керченський міськсуд дав 10 діб адмінарешту українським рибалкам.

Раніше контррозвідка СБУ стверджувала, що фіксує порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ Росії щодо громадян України, які ловлять рибу в акваторії Азовського моря.

Останнім часом Чорне море, як і Азовське море та Керченська протока стали місцями активних дій військово-морського флоту й інших морських формувань Росії, які створюють загрози і цивільному судноплавству, і діям українських військових моряків.