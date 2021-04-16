Російська прокуратура знову просить збільшити вирок кримчанину Приходьку – адвокат

Російська прокуратура подала апеляцію на вирок проукраїнському активісту з Криму Олегу Приходьку, засудженому на п’ять років суворого режиму за звинуваченням у «зберіганні вибухівки та підготовці до теракту», і вимагає змінити його на 11 років позбавлення волі. Про це «Кримській солідарності» повідомив адвокат Сергій Легостов.

Як уточнюється, на засіданні 16 грудня 2020 року в Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону прокурор вже вимагав для Приходька 11 років колонії суворого режиму з відбуванням трьох років у в’язниці і штрафом в 200 тисяч рублів.

«Прокуратура дійсно подала апеляційне подання, це їх право, бажають збільшити міру покарання більш, ніж в два рази», – сказав адвокат.

За його словами, захист, в свою чергу, займається підготовкою до доповнення своєї апеляційної скарги. Пізніше військовий апеляційний суд розгляне заяви обох сторін.

Раніше українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що стан здоров’я проукраїнського активіста з Криму Олега Приходька, якого російський суд засудив до п’яти років ув’язнення в колонії суворого режиму, погіршується.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав проукраїнського активіста з Криму Олега Приходька політичним в’язнем.

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону визнав Приходька винним у зберіганні вибухівки та підготовці до теракту і призначив йому 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першим роком у тюрмі. Захист кримчанина планує оскаржити це рішення.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова засудила вирок.

Міністерство закордонних справ України (МЗС) висловило рішучий протест у зв’язку з «безпідставним політично мотивованим» рішенням російського суду.