Денісова звернулася до Москалькової через погіршення стану здоров’я засудженого кримчанина Приходька

Стан здоров’я проукраїнського активіста з Криму Олега Приходька, якого російський суд засудив до п’яти років ув’язнення в колонії суворого режиму, погіршується. Про це 9 квітня на своїй сторінці у фейсбуці повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона також зазначила, що звернулася до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою провести повне медичне обстеження Олега Приходька і надати йому відповідний комплекс лікування.

За даними Денісової, керівництво слідчого ізолятора №1 російського Ростова-на-Дону, в якому перебуває Приходько, не надає кримчанину належної медичної допомоги.

«Він скаржиться на загострення хронічних хвороб і постійний біль в нижніх кінцівках, що супроводжується їх набряками, які не зникають близько місяця», – написала Денісова.

За її словами, ненадання належної медичної допомоги Приходько «може призвести до безповоротної втрати здоров’я».

«Такі дії щодо Олега Приходька є порушенням пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН, і розцінюються як тортури або нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження», – наголосила омбудсмен.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав проукраїнського активіста з Криму Олега Приходька політичним в’язнем.

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону визнав Приходька винним у зберіганні вибухівки та підготовці до теракту і призначив йому 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першим роком у тюрмі. Захист кримчанина планує оскаржити це рішення.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова засудила вирок.

Міністерство закордонних справ України (МЗС) висловило рішучий протест у зв’язку з «безпідставним політично мотивованим» рішенням російського суду.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.