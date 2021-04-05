Кримчанина Приходька планують перевести в інше СІЗО – консул

Проукраїнський активіст із Криму Олег Приходько, який перебуває в російському ув’язненні, відмовляється здати тест на коронавірус, щоб його перевели в інше СІЗО. Про це повідомив генеральний консул України в російському Ростові-на-Дону Тарас Малишевський після зустрічі з Приходьком, передає «Кримська солідарність».

«Олега Приходька повинні перевести в інше СІЗО на території Ростовської області, але він відмовляється здати тест на коронавірус, мотивуючи це тим, що обвинувачення проти нього якраз було побудовано на незаконному взятті біоматеріалу, який обманом взяли у нього і нанесли на підкинуту вибухівку, як вважає захист», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що переконати Приходька здати тест на коронавірус не вдалося навіть присутністю консула на цій процедурі.

«Дипломат вважає, що його переведуть без здачі аналізу. Попереду в Олега Приходька стадія підготовки і розгляду апеляції. Політв’язень дякує своїй сім’ї й однопартійцям за допомогу», – додали громадські працівники.

3 березня Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону виніс вирок проукраїнському активісту з анексованого Криму Олегові Приходьку: п’ять років за ґратами в колонії суворого режиму, з першим роком у тюрмі, і штраф у 110 тисяч рублів, а це понад сорок тисяч гривень. Захист кримчанина намір оскаржити це рішення.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова засудила вирок, назвавши рішення суду «помстою окупаційної влади».

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку вироком. Постійний представник президента в АРК Антон Кориневич назвав рішення російського суду щодо Приходька «актом залякування».