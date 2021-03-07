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07 березня 2021, Київ 11:20
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За що посадили українця Олега Приходька в Криму?

За що посадили українця Олега Приходька в Криму?
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За що посадили українця Олега Приходька в Криму?

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П’ять років за ґратами в колонії суворого режиму, з першим роком у тюрмі, і штраф у 110 тисяч рублів, а це понад сорок тисяч гривень.

Таке покарання обрав російський суд 62-річному кримчанину Олегу Приходьку Його звинуватили в підготовці терактів та незаконному виготовленні вибухових речовин. Олег Приходько – житель села Оріхове Сакського району, він ніколи не приховував, що має проукраїнську позицію і публічно засуджував анексію півострова. Висунуті звинувачення Приходько заперечує.

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