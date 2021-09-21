Донька засудженого у Росії кримчанина Приходька повідомила, що від батька немає звісток вже кілька місяців

Рідні засудженого у Росії кримчанина, проукраїнського активіста Олега Приходька, не отримують від нього ніяких звісток вже декілька місяців. Про це донька Приходька Наталія розповіла проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Востаннє розмовляла з ним 15 травня в будівлі суду. Відтоді від нього ні слуху, нічого не було. Його перевели у «Володимирський централ». З 26-го червня він перебуває там. Зв’язку у нас з ним ніякого немає досі», – розповіла Наталія.

За її словами, Приходько скаржився на персонал російської колонії, йому не віддавали посилку і ліки близько 10 днів.

«У нього проблеми зі здоров’ям. Ліки не віддавали дуже довго – від набряклості ніг, хвороби сечостатевої системи. Я дзвонила у СІЗО, мені сказали, що він користується грошима, але можна сказати все, що завгодно. Дзвонила, просила, щоб консул пішов, але поки теж нічого», – розповіла донька Приходька.

Вона додала, що її мати планує відвідати засудженого чоловіка, після чого з’явиться нова інформація про його стан.

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону в березні 2020 року визнав Приходька винним у зберіганні вибухівки та підготовці до теракту і призначив йому п’ять років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першим роком у тюрмі. Захист кримчанина планує оскаржити це рішення, а також звернутися до Європейського суду з прав людини.

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