У окупованому Криму вже місяць шукають зниклого 19-річного хлопця

У селищі Зуя Білогірського району окупованого Криму 2 липня без вісті пропав 19-річний Осман Аджиосманов, російська поліція і пошуково-рятувальні загони двічі організовували пошуки, однак результатів вони наразі не принесли. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила бабуся зниклого хлопця Аліє Умерова.

«Шукає вся поліція, (російська організація – ред.) «ЛізаАлерт» шукає. Жодних результатів немає. Двічі ходили шукати з поліцією в лісосмуги, по сантиметру шукали. Перший раз було всього 13 чоловік, наші родичі йшли шукати. Другий раз було багато людей. У суботу, 24 числа, приїжджала пошукова група, але ніхто ніде і нічого не бачив», – повідомила Умерова.

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За словами жінки, жодних передумов добровільно йти з будинку у Османа не було.

«Ми не лаялися, жодного приводу для зникнення не було. Я глибоко віруюча людина, в п’ятницю 2 числа я вирушила робити намаз (під час зникнення – ред.), ми готувалися до свята», – розповіла Умерова.

Раніше управління Міністерства внутрішніх справ Росії у Криму оголосило в розшук підлітка з Ялти Сергія Сінженкова, який пішов з дому восени 2020 року і не повернувся.

Навесні також повідомлялося про зникнення 15-річного підлітка в Ялті, який пішов з дому і не повернувся.