Обшук в окупованому Криму: прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження

Прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя повідомила, що почала кримінальне провадження за фактом обшуку російських силовиків у будинку 57-річного Алі Ібрагімова та його 27-річного сина Мустафи Ібрагімова в окупованій Євпаторії. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Продовжуючи політику держави-окупанта, що спрямована на переслідування, репресії та утиски на території півострова, сьогодні окупаційні «правоохоронці» проводять незаконні обшуки у будинку кримських татар у м. Євпаторія. За вказаним фактом органи правопорядку автономіі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 162 КК України (порушення недоторканості житла). Крім того, у разі встановлення інформації щодо незаконних затримань, діям «силовиків» буде надана відповідна правова оцінка», – мовиться у повідомленні.

Уранці 22 липня російські силовики почали обшук в будинку 57-річного Алі Ібрагімова і його 27-річного сина Мустафи Ібрагімова. Пізніше до будинку Алі Ібрагімова під’їхала швидка допомога. Російські силові відомства ситуацію публічно не коментують. У будинок нікого не пускають і нікого звідти не випускають, повідомляють місцеві активісти.

Український омбудсмен Людмила Денисова закликала міжнародне співтовариство відреагувати на дії російських силовиків в Євпаторії.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.