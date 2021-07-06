Двом учасникам «самооборони Криму» повідомили про підозру через затримання активістів 26 лютого 2014 року – прокуратура

Українські правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного угруповання «самооборони Криму» через затримання активістів під стінами кримського парламенту під час мітингу 26 лютого 2014 року. Про це повідомили у пресслужбі Прокуратури АРК.

Підозру висунули за частиною 2 статті 260 КК України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані, починаючи з 2014 року, були учасниками незаконного збройного формування «Самооборона Криму». Спільно з іншими «самооборонівцями» підозрювані брали участь у затриманні українських активістів під час мітингу на підтримку територіальної цілісності України 26 лютого 2014 року. Також, здійснювали патрулювання вулиць м. Сімферополя та проводили незаконні перевірки документів й особисті обшуки громадян України, погрожуючи застосуванням фізичної сили та вогнепальної зброї», – мовиться у повідомленні.

Імена та прізвища підозрюваних не вказані, їх коментарі відсутні. Але, як повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії співробітник одного з українських силових відомств, який не уповноважений офіційно коментувати розслідування даної справи, йдеться про Сергія Зозулю та Володимира Зайчинського.

У прокуратурі додали, що наразі їм вдалося ідентифікувати близько 1400 учасників незаконних збройних формувань «самооборона Криму» та «самооборона Севастополя», які активно сприяли окупації півострова Крим. Наразі 257 «самооборонцям» повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених статтями 110, 111, 260 Кримінального кодексу України.

26 лютого 2014 року біля стін кримського парламенту у Сімферополі відбувся масштабний мітинг, в якому брали участь проросійські та проукраїнські активісти. Останні вимагали не допустити розгляду питання про призначення незаконного референдуму, яким намагалися легалізувати окупацію Криму.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.