Трьом учасникам ГО Медведчука повідомлено про підозру через «сприяння в окупації Криму» – ОГП

В Офісі генерального прокурора заявили, що наразі повідомлено про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху «Український вибір» за фактом участі в організації та проведенні незаконного «референдуму» на окупованій території Криму.

«Їм інкриміновано державну зраду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 КК України). За даними слідства, представники всеукраїнського громадського руху «Український вибір – Право народу», який до 2016 року мав назву «Український вибір», сприяли окупації Кримського півострова. Двоє підозрюваних, будучи керівниками ініціативних груп громадського руху, входили до складу незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя». Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ НЗФ, інший був керівником окремого підрозділу «самооборони» – «Слов’янський щит». Вони виконували протиправні накази «ватажків» формування, а також брали активну участь в організації та проведенні незаконного «референдуму» на території півострову Крим. У тому числі, в якості спостерігачів на «дільницях» в складі незаконних виборчих комісій, а також підозрювані забезпечували охорону дільниць й безперешкодне проведення «референдуму» у місті Севастополь», – йдеться в повідомленні на сайті ОГП.

В Офісі генпрокуратури додали, що один із керівників відокремленого підрозділу громадського руху «Український вибір», що також діяв Севастополі, за даними правоохоронців, брав участь у проведенні мітингів на підтримку окупації півострова Росією та проведення незаконного «референдуму».

«Під час публічних виступів на мітингах підозрюваний висловлював заклики до зміни меж території та державного кордону України, а також розширення території РФ за рахунок тимчасово окупованих територій України. Це підтверджується висновком судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз», – вказали в ОГП.

За даними відомства, підозрювані були нагороджені Росією медалями «За повернення Криму».

25 березня СБУ повідомила про обшуки в рамках розслідування дій представників громадської організації «Український вибір» в їхній участі у анексії Криму. Лідером організації «Український вибір» є проросійський політик, народний депутат України від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук. У відомстві заявили, що представники організації, лідером якої є проросійський політик, народний депутат України від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук, «обґрунтовано підозрюються» у сприянні в 2014 році проведенню незаконного референдуму і псевдовиборів у Криму.

У відомстві заявили, що організатори ГО до 2017 року імітували ліквідацію осередків на півострові, а насправді «організація продовжувала проводити у Криму діяльність на шкоду державній безпеці України». В СБУ повідомили про кримінальне провадження за статтею «службове підроблення».

У партії «Опозиційна платформа – За життя» у зв’язку з обшуками заявили про «політичні репресії і зведення рахунків з політичними опонентами».

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.