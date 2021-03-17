Венедіктова стверджує, що їй не надавали матеріалів для підписання підозри Медведчуку

Генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій не надавали доказової бази для підписання підозри Віктору Медведчуку – про це Венедіктова заявила журналістам 17 березня.

Венедіктова вказала на низку кримінальних проваджень, у ких фігурує Медведчук, але зазначила, що «розслідує не генеральний прокурор».

«У мене немає таких функцій, я нікого не допитую. До мене приходять органи слідства, показують, кажуть: «Ірина Валентинівна, є матеріали. Подивіться, треба підписати підозру». Я дивлюся доказову базу, якщо вважаю підозру аргументованою і законною – я це роблю. На сьогоднішній день жоден орган досудово розслідування матеріалів не надав», – цитує генеральну прокурорку Gazeta.ua.

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При цьому вона уточнила, що вважає обґрунтованими матеріали, які надала Служба безпеки України для запровадження санкцій проти Медведчука.

9 березня СБУ проводила допит Віктора Медведчука щодо «плівок Медведчука-Суркова», які оприлюдинили у ЗМІ в лютому.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука. Раніше того місяця санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать.

У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».