«Вілла «Медведчук». Депутат Віктор Медведчук розбереться із кримським майном Оксани Марченко

В Україні їх підозрюють у фінансуванні тероризму, у Криму – в них вілла на узбережжі, а в Росії – кум Володимир Путін. Йдеться про телеведучу Оксану Марченко та народного депутата України Віктора Медведчука. Як подружжя побудувало маєток на місці протитуберкульозного санаторію у Криму та як купило там пляж – читайте в матеріалі Радіо Свобода.

У нас Оксана – головний дизайнер

У липні далекого 2012 року президенти України та Росії зустрічались у Криму. Поспілкувавшись із Віктором Януковичем, Володимир Путін навідався до кумів – Віктора Медведчука та Оксани Марченко – і похресниці Даші. Зустріч у маєтку на Південному березі знімали російські пропагандисти. Путін запитав про дизайнера будинку.

«У нас Оксана – головний дизайнер», – відповів Медведчук.

Я навіть не знаю, що сказати

Для російського президента увімкнули фонтан, що заспівав неофіційний гімн Ленінграда, радянську «Вечірню пісню».

«Я навіть не знаю, що сказати», – відреагував Путін, і компанія засміялася.

Через вісім років по тому у своєму розслідуванні «Палац для Путіна» Олексій Навальний покаже щось схоже на фонтан, що співає і танцює. У плані будинку в Геленджику він підписаний як «Аквадискотека».

2018 року російське видання «Примечания» писало, що у генплані Ялти маєток вказаний як «палац Медведчука». Сторінка, на якій це виявили, тепер не доступна. На картах Google головний будинок білосніжного кольору зазначений як «Вілла «Медведчук».

Протисухотний санаторій дістався в оренду футбольному клубу «Динамо Київ». У кінці ланцюжка ми побачили пана Медведчука.

Ця резиденція розташована між двома кримськими містечками – Сімеїзом та Алупкою. Ми приїхали сюди 2021 року і підняли дрон з берега, що межує з маєтком. На відео – водні гірки та пляж, а на супутникових знімках видно басейн, вертолітний майданчик і великий парк. Раніше все це було територією протитуберкульозного санаторію – розповідає головна редакторка Центру журналістських розслідувань Валентина Самар.

«Протисухотний санаторій імені Баранова дістався в оренду футбольному клубу «Динамо Київ», який планував там розмістити свою оздоровчу базу. Ця ж земля й нерухомість, яка була на ній розташована, перейшли в оренду інвестиційній компанії «Спорт-тур». Ланцюжок власників «Спорт-туру» був невеликий: дві київські компанії, одна лондонська, три кіпрські. І в кінці того ланцюжка на той момент ми побачили пана Медведчука», – розповідає журналістка-розслідувачка.

Резиденція має вихід на пляж, що обгороджений бетонними парканами у стилі кримських скель. Кримчан і туристів туди не пускають. Місцевий житель Олександр Ніколаєв обурений, що ця прибережна зона є непрохідною.

Навіть якщо ти побудувався у стометровій зоні, море все одно не може тобі належати за законом!

«Чому від нас досі закрите море?! Я з дитинства тут живу. Раніше я міг пройти пішки звідси (Сімеїза – ред.) до Алупки. Якщо ти маєш гроші, ними «поділився» та побудувався у стометровій зоні, вибач, море все одно ніяк не може тобі належати за законом!» – сказав він.

Журналістка-розслідувачка Самар пояснює, що до окупації фірма, пов’язана з Медведчуком, побудувала й оформила у власність пірси. Згодом на цій підставі придбала пляж.

«Попри те, що чинне законодавство забороняє продаж пляжів, Сімеїзька селищна рада продала «Спорт-туру» прибережну ділянку площею 1,2 га. Двома роками раніше «Спорт-тур» оформив право власності на п’ять побудованих хвилерізів. Але річ у тім, що на все, що будувалося в морі, був потрібен дозвіл Кабінету міністрів України, а цього не було», – зазначила вона.

У декларації нардепа Медведчука за 2019 рік напряму маєток в 1,9 га та приватний пляж у Сімеїзі не вказані.

Ми живемо на різних рівнях. Ми бачимо, що прилітає-відлітає вертоліт

«Усі місцеві жителі вже чули про те, що тут, власне, дача Медведчука. Ми не можемо про них нічого знати, тому що ми живемо на різних рівнях . Ми бачимо, що прилітає-відлітає вертоліт», – розповідає житель Сімеїза Ніколаєв.

З кримської нерухомості в декларації Медведчука є 56 соток землі, житловий будинок у 371 квадратний метр та нежитловий – у 749 квадратних метрів. Усе це розташоване в селі Оползневе, що немає виходу до моря. Майно записане на Оксану Марченко. Знайти його на місці нам не вдалося.

У березні 2020 року президент Путін своїм указом розширив перелік прикордонних територій, де іноземці та закордонні компанії не можуть володіти землею. Туди потрапив майже весь анексований півострів. Ми запитали в Медведчука, що він робитиме з кримською нерухомістю.

– З усіма питаннями розберемося, – сказав він біля входу до Верховної Ради.

– Ви домовилися вже?

– Я не з ким не домовляюсь, – відрізав депутат.

У запиті до Оксани Марченко Радіо Свобода поцікавилось, чи планує хтось з її сім’ї отримати російське громадянство для переоформлення кримського майна, чи його перепишуть на російську фірму. Редакція не отримала відповіді на момент виходу матеріалу.

Після запровадження українських санкцій проти подружжя та його компаній Оксана Марченко оголосила, що йде в політику та вступає в партію «Опозиційна платформа за життя».